Gli emergenti da tenere d'occhio: doppio appuntamento con il direttore di Exitbart

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doppio appuntamento alll’Accademia di Belle Arti di Lecce (ore 10.30 ) e galleria Art and Ars Galleri di Galatina (ore 19) per il libro di Cesare Biasini Selvaggi, direttore editoriale di Exibart, che presenterà 222 Artisti emergenti su cui investire 2018 Selezionati dai più prestigiosi curatori, critici, giornalisti e gallerie d’arte (Exibart. Edizioni, 2017). A Lecce ha preso parta all'incontro leccese Maria Cristina Calabrese, docente di Storia dell’Arte dell’Accademia in rappresentanza del Direttore, Andrea Rollo, che ha promosso l’iniziativa, e i critici d’arte, Carmelo Cipriani e Marinilde Giannandrea che saranno presenti anche in serata a Galatina.Il testo offre, quindi, l’occasione per conoscere l’identikit e i nomi degli artisti emergenti italiani, soprattutto under 35, molti già segnalati nel mondo dell’arte, altri no, alcuni con una storia alle spalle oppure ancora freschi delle lezioni all’Accademia di Belle Arti. Ci sono coloro, che hanno già fatto esposizioni importanti e chi, invece, è ancora al debutto con la prima personale ed è ancora sconosciuto ai più. Seppure con diverse valutazioni e quotazioni, ma senza alcuna pretesa di dare dei consigli sugli acquisti da fare, il libro offre alcune indicazioni sulla base delle quali ogni lettore potrà farsi le sue personali convinzioni.A ogni emergente selezionato è stata dedicata una pagina, comprensiva di riproduzione fotografica di una o due opere, dati anagrafici, un proprio “statement”, ovvero un testo in italiano e inglese, che ne presenta, in poche righe, i temi della ricerca artistica.Concludono la scheda il sito web personale dell’artista, le sue pagine Instagram e/o Facebook, il sito web della o delle sue gallerie di riferimento (ove presenti) e, infine, il range delle quotazioni delle opere nella convinzione che, in un’epoca come l’attuale, messa a dura prova dalla crisi economica, occorra fondare nuove piattaforme di incontro – e la presente pubblicazione si candida a dare un suo contributo al riguardo – tra domanda e offerta per uno scambio che non deve ridursi alla compravendita ma è soprattutto circolazione di idee, progetti, forme di sostegno, di valorizzazione e di partnerariato tra i diversi professional del sistema culturale.Exibart è una testata d’informazione on-line dedicata ad arte, architettura, design, fondata da EMMI (Edizioni multi modali italiane) nel 2000; dal gennaio 2017 è edita da Exibartlab srl. Nata come portale Internet nel 1996, E. si è trasformata in una piattaforma informativa multicanale, una delle più grandi del settore al mondo, con oltre cinque milioni di pagine online, che diffonde i suoi contenuti attraverso web, mail, rivista cartacea bimestrale (Exibart.onpaper), tablet e smartphone. Nel 2006 ha debuttato Exibart.tv, fruibile sia dal web che da dispositivi mobili, con un palinsesto di servizi su mostre, eventi e protagonisti dell’art system. Al 2017 E. registra 700.000 visualizzazioni al mese e 120.000 iscritti alla community, Exibart.tv 20.000 visualizzazioni per video, con un record di 600.000 visualizzazioni per singolo video.Cesare Biasini Selvaggi è uno storico dell’arte, curatore e saggista. Da marzo 2017 è direttore editoriale di Exibart.com ed Exibart onpaper. Svolge consulenza per l’istituzione e la conduzione di archivi d’artista, per il rilascio di certificati di autenticità, per la redazione e aggiornamento dei cataloghi ragionati e generali e documentari dell’opera di artisti moderni e contemporanei, e per la promozione del relativo patrimonio culturale. È, inoltre, specializzato in comunicazione d’impresa attraverso i beni culturali e l’arte contemporanea (Fondazione 3M, GRTN-Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, Sogei-Anagrafe tributaria, Tenute Silvio Nardi di Montalcino). Dal 1998 è stato autore per la RAI di numerosi programmi di divulgazione culturale. Ha scritto saggi per cataloghi e libri pubblicati da De Agostini, RCS Libri, Hachette, Mondadori, Electa, Skira.