Mazzini, così anche Lecce pianse il padre dell’Italia unita

“Qual da gli aridi scogli erma su ‘l mare, Genova sta, marmoreo gigante, tal, surto in bassi dí, su ‘l fluttuante secolo, ei grande, austero, immoto appare. Da quelli scogli, onde Colombo infante nuovi pe ‘l mar vedea mondi spuntare, egli vide nel ciel crepuscolare co ‘l cuor di Gracco ed il pensier di Dante la terza Italia; e con le luci fise a lei trasse per mezzo un cimitero, e un popol morto dietro a lui si mise. Esule antico, al ciel mite...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati