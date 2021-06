Società e politica tra Storia e storie

È in uscita il nuovo libro di Giacinto Urso, 96 anni, che è stato deputato della Dc per cinque legislature, presidente della Commissione parlamentare di Sanità, Sottosegretario alla Pubblica istruzione nei governi Moro, presidente della Provincia di Lecce. Il titolo è: “Storia e storie. Riflessioni su politica e società”

(Capone editore, pagg.757). È la raccolta degli articoli scritti, tra il 2006 e il 2015, per la rubrica domenicale...

