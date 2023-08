Gancitano, l'ultimo libro con Colamedici: «Mai liberi dal lavoro, nemmeno in vacanza»

Agosto, cuore delle vacanze di molti: il “tempo vacuo” dell’anno lavorativo nel quale finalmente fermarsi, godere della musica e di una conversazione culturale in una piacevole sera d’estate. Un tempo ormai sempre più raro e prezioso, quello che oltre al divertimento rende possibile chiudere cerchi e fare bilanci. Lo sanno bene Maura Gancitano e Andrea Colamedici, filosofi e divulgatori di Tlon, che domani sera alle 20.30 apriranno la tappa di Martignano del festival itinerante de La Notte della Taranta con il talk “Io lavoro e penso a me. Riscoprire l’Identità attraverso l’arte, in un mondo definito dal lavoro”. L’incontro sviluppa il tema affrontato nell’ultimo libro firmato Tlon, “Ma chi me lo fa fare? Come il lavoro ci ha illuso: la fine dell’incantesimo” (Harper 2023), che incoraggia una riflessione critica su una condizione condivisa dalla grande maggioranza delle persone.

Maura Gancitano, “Lavorare stanca” scriveva Cesare Pavese... Stressati, depressi, in gabbia, senza prospettive. Come siamo arrivati a questo punto?

«Per molto tempo, e soprattutto nell’ultimo mezzo secolo, il lavoro ci è stato raccontato come lo strumento attraverso cui realizzarci e dare senso alla nostra vita. E in effetti, davvero è stato un mezzo di emancipazione. Però non è più così: il lavoro oggi diventa un mezzo di alienazione e stress anche quando è un’attività creativa o prestigiosa come il lavoro culturale. Questo sta disorientando le persone, e sta spingendo tutti noi a mettere in discussione il nostro rapporto con il lavoro».

Eppure, in una società altamente competitiva ed escludente come quella contemporanea, non è semplice tirarsi fuori dai giochi...

«Sì, mettere in discussione non sempre significa avere un’alternativa, e oggi molte persone sono confuse, il rischio è di non sapere da dove ricominciare. Altre stanno facendo passi che prima non avrebbero compiuto: ad esempio, tornare a casa, nei luoghi d’origine, facendo lavori magari più semplici ma che consentono di guadagnare in qualità della vita».

Da dove partire, quindi?

«È chiaro che più o meno tutti noi dobbiamo lavorare per vivere, ma tracciare un’analisi è sempre un inizio per migliorare. In passato abbiamo potuto pensare di fare un lavoro che non ci piaceva, avendo in cambio la possibilità di una vita più serena. Ma progressivamente negli ultimi quarant’anni, e poi in misura vertiginosa negli ultimi tre dopo la pandemia, le disuguaglianze sono aumentate, è sempre più difficile cambiare la propria condizione economica. Eppure il lavoro chiede sempre di più. La sensazione di ansia e senso di colpa che proviamo, e che ci spinge a non godere neppure dei momenti di vacanza è un prodotto sociale. Potremmo permetterci di lavorare meno, meglio e tutti, invece lavoriamo tutti molto e non ci sentiamo mai adeguati».

Al Sud si lavora ma, per cultura, si è anche più propensi a rispettare i riti sociali, i ritrovi conviviali in famiglia, le “feste comandate”. Troveremo qui i nostri anticorpi a questa deriva del mondo del lavoro?

«Io sono siciliana, Andrea per metà di origine salentina, entrambi conosciamo molto bene la cultura del Sud e sì, qui la vita è più rilassata. Abbiamo vissuto a Milano per cinque anni e lì le nostre relazioni erano molto improntate a un’ottimizzazione dei tempi, degli incontri... È vero pure che in molti luoghi del Sud - e naturalmente, le situazioni variano di regione in regione, di città in città - moltissimi sono i “Neet” che non studiano, non lavorano e non cercano lavoro, non possiamo negare che ci sia un grande senso di inquietudine che deriva dalla scarsezza di possibilità. Ci sono tante energie che non vengono riconosciute e valorizzate. Ma le cose possono essere diverse: in Puglia, qualche anno fa il progetto “Bollenti spiriti” che sosteneva le idee dei giovani è stato capace di generare un cambiamento».

Ci sono categorie più allenate di altri a difendere gli spazi della propria identità, della propria “umanità”. Gli artisti, ad esempio?

«I musicisti sono una categoria a sé... mi è capitato di condividere uno studio di registrazione con una band: i nostri orari erano sbalzati di circa dodici ore. Per me, sveglia alle sette e subito dopo si attaccava a lavorare, per loro la giornata iniziava il pomeriggio però andava avanti fino a notte inoltrata. Rispettavano dei ritmi per loro essenziali alla contemplazione e alla produzione musicale. È vero pure che molti artisti non hanno questa possibilità. I tempi si stanno riducendo per tutti. Così come accade in altri ambiti, come ad esempio in quello editoriale. Una casa editrice sembra un’impresa molto romantica, ma in realtà è un lavoro faticoso e a volte noioso, che deve rispondere a delle logiche di mercato sempre più stringenti e difficili, a partire dal prezzo della carta»

