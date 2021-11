Martinez, in mostra a Lecce i disegni dello scultore

Atto di analisi e di conoscenza, ma anche affondo introspettivo e rappresentazione della verità, il disegno è per tutti gli artisti una forma di espressione irrinunciabile. Alla galleria Arca a Lecce, dalle 18 alle 20, si apre Gaetano Martinez. Disegni scelti da una collezione privata, una selezione di 25 opere su carta curata da Lorenzo Madaro.

La formazione dell'artista



Figlio d'arte, sostanzialmente autodidatta, aveva frequentato per alcuni anni la Scuola d'arti e mestieri di Galatina dove era nato nel 1892, ma le ambizioni di superare i confini provinciali lo hanno portato più volte a Roma. Scultore schivo, raffinato e mai magniloquente, utilizzava il disegno come esercizio e come progetto. Ma con il disegno racconta Ilderosa Laudisa nel catalogo pubblicato nel 2009 dalla sezione Sud Salento di Italia Nostra e dedicato agli schizzi e ai disegni Martinez raccontava la vita. Una pratica costante per l'artista, da quando nel 1916 fu chiamato al fronte.Un segno, il suo, che rivela la sua dolcezza malinconica, quella che aveva colpito Filippo De Pisis. I disegni testimoniano, ricorda Lorenzo Madaro, che la carta per Martinez «è un momento fondamentale del proprio lavoro, al pari della ricerca scultorea». Del suo lavoro si innamorò Vittorio Sgarbi che ne curò una mostra nelle Scuderie di Palazzo Ruspoli a Roma.

Gli orari



A Lecce l'esposizione sarà aperta fino al 13 dicembre, tutti i giorni dalle 16.30 alle 20 o su prenotazione telefonando al numero 329.10.61.703. Ingresso contingentato con mascherina.

M.Gian.

