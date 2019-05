Fumetto, illustrazione editoria: arriva Holm!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà Giancarlo Montelli, illustratore, pubblicitario e art director in numerose case editrici, tra cui l'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani ad aprire oggi alle 19 alle Officine Ergot di Lecce il ricco programma del festival Holm! Editoria e disegno.Il festival, nato dalla sinergia tra Ergot e il Collettivo artistico Calm, ideatore della rivista Lamantice, prevede venti appuntamenti in sette location differenti della città, tra presentazioni, disegno dal vero, workshop, proiezioni, conferenze, approfondimenti con professionisti del settore.Tra gli ospiti Gabriele Benefico, Andrea Dentuto, Mario Milano, Giancarlo Montelli, Alessio Spataro, Antonello Vigliaroli, Stefano Cristante e Marco Cazzato, che concluderà il festival con l'inaugurazione della mostra La stanza di ieri.Holm è il termine inglese utilizzato per tradurre la parola leccio, albero simbolo del capoluogo salentino, ma allo stesso tempo una parola che ricorda le onomatopee inserite nei fumetti per renderli più dinamici. Il Festival ha l'ambizione di divenire punto di riferimento e di lancio del mercato editoriale e delle figure professionali pugliesi legate al mondo del fumetto e dell'illustrazione e allo stesso tempo di avvicinare il pubblico alla lettura e a una riflessione sull'arte visiva e sulla produzione di immagini.Dopo l'incontro di oggi si prosegue giovedì, sempre alle Ergot alle 19, con il primo dei due appuntamenti con Disegno dal vero, incontro su materiali da disegno in collaborazione con De Michele Belle Arti di Casarano, partner del festival.Venerdì 10 maggio (ore 19) alle Ergot sarà inaugurata la mostra delle copertine originali de Il Male (1978-1980) e un incontro sulla rivista satirica e su Andrea Pazienza (vedi dettagli nel box). Il programma prosegue sbato 11 maggio (ore 18) negli spazi di Ra.ne - Rainbow Network al via la mostra True Colors. Domenica 12 (ore 19) al Fondo Verri vernissage di Festa Mobile - Monotipi per un diario, mostra personale di Giancarlo Nunziato, una serie dedicata ai volti dei protagonisti del diario dei ricordi di Ernest Hemingway, da Gertrude Stein a Scott Fitzgerald, da T. S. Eliot a James Joyce e altri suoi compagni di viaggio.Lunedì 13 (ore 21) alle Ergot presentazione della biografia illustrata Basquiat - About Life (Npe) di Daniele Benefico (scritta con Fabrizio Liuzzi). Tarantino, classe 1980, alterna l'attività di insegnante a quella di grafico e illustratore pubblicitario, e ha esposto in mostre personali e collettive in tutta Italia. Martedì 14 maggio (ore 21) una serata dedicata a Paz e il 77 con materiali video e il coordinamento di Massimo Pasca. Venerdì 17 maggio (ore 10) alle Ergot incontro con Andrea Yuu Dentuto (mangaka e animatore freelance, insegnante e storiografo italiano di Lupin III). Altro grande appuntamento per appassionati sarà quello del 18 maggio alle Ergo, dove dalle 19 alle Ergot si festeggeranno I 70 anni di Tex Willer con Mario Milano (fumettista - Sergio Bonelli Editore) e la proiezione di Come Tex nessuno mai diretto da Giancarlo Soldi, un viaggio appassionato nella storia editoriale di Aquila della Notte e in quelle dei suoi creatori, Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini.La giornata inizierà alle 16:30 nell'Ex Convento dei Teatini, in collaborazione con Storie cucite a mano (progetto selezionato dall'impresa sociale Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile), con Lecce-popup, laboratorio per bambini (8/10 anni) a cura di Chiara Rescio.