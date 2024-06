Sono libri che sottendono un racconto di realtà importante, declinati sull’oggi: storie di vita vera il primo, “Cose che non si raccontano” (Einaudi) di Antonella Lattanzi, e l’altro memoria di un evento contemporaneo da ricostruire, cioè “Il fuoco invisibile, storia umana di un disastro naturale” (Rizzoli) di Daniele Rielli. Pagine dense di pensiero e di fatti, molto votate e amate e che continuano la loro strada luminosa. Tuttavia i libri dei due scrittori pugliesi entrati nella dozzina del Premio Strega 2024, ieri sera alla proclamazione della cinquina finalista sono risultati sesta e settimo, e quindi fuori dalla corsa. Per un soffio.

I finalisti

Dalle 82 opere proposte alla LXXVIII edizione del Premio Strega, scelte dagli Amici della domenica (tra le opere di narrativa italiana pubblicate tra il 1 marzo 2023 e il 29 febbraio 2024) ne erano rimaste 12 lo scorso aprile e tra queste ieri, in diretta su Raiplay, la scrittrice Melania Mazzucco (presidente del seggio quest’anno perché l’edizione precedente del 2023 è stata vinta da Ada D’Adamo, scomparsa poco prima di vincere il premio) ha letto i nomi della cinquina finalista, diventata sestina per l’aggiunta del libro del piccolo editore più votato. E sono: Donatella Di Pietrantonio con “L’età fragile”, Dario Voltolini con “Invernale”, Chiara Valerio con “Chi dice e chi tace”, Paolo Di Paolo con “Romanzo senza umani” e Raffaella Romagnolo con “Aggiustare l’universo”. A questi si aggiunge Tommaso Giartosio con “Autobiogrammatica”, pubblicato da Minimum Fax.

I due pugliesi

Antonella Lattanzi e Daniele Rielli, con due libri molto diversi tra loro, hanno rappresentato perfettamente le categorie inquadrate dalla presidente Mazzucco come generi migliori della letteratura italiana contemporanea. «Si possono riconoscere delle linee, tendenze che si sono stabilizzate tra questi libri – spiega Mazzucco – il romanzo inteso come si intendeva 30 anni fa oggi è infatti solo una piccola parte della narrativa contemporanea. Ci sono invece molte narrazioni contaminate tra memoria, saggistica, inchieste, autobiografie e biografie. Abbiamo difeso questi libri tutti bellissimi, e possiamo affermare che nella dozzina sono entrate le punte migliori secondo noi della narrativa contemporanea».

Sono 700 gli aventi diritto al voto, tra “lettori forti” e voti collettivi. Va anche detto che nella cinquina del Toto Strega, redatta da semplici lettori affezionati al Premio, era rientrata Antonella Lattanzi, e la scrittrice barese è anche arrivata, nei giorni scorsi, seconda nelle selezioni del Premio Strega Giovani, dopo Donatella Di Pietrantonio. Ma non è tutto. Lattanzi con questo libro è anche stata selezionata nel Premio Book Tube Italia, proposto dalla Tv dei Lettori. “Cose che non si raccontano” segnalato “perché scandaglia una verità unica, quella di Lattanzi, che diventa universale nel dolore dell’inenarrabilità di tutte quelle cose – il desiderio mancato di maternità, la colpevole paura di diventare madri…”.

Antonella Lattanzi

Lattanzi ieri ha raccontato l’epopea dietro alla narrazione del suo libro, cioè la storia del suo percorso di procreazione medicalmente assistita per diventare madre, dopo aver abortito da giovane due volte per dedicarsi alla carriera. «In questo particolare momento storico – ha spiegato – mi sembra importantissimo ricordare la necessità del diritto all’aborto e che non debba mai essere messo in discussione. Anche perché ci avevano promesso che potevamo lavorare, fare carriera avendo anche dei figli, ma non è affatto così. Nessuno parla delle mille difficoltà delle donne in età fertile, e io l’ho raccontato per tutte quelle che non hanno voce». Il suo “Cose che non si raccontano” ha avuto 153 voti.

Daniele Rielli

Daniele Rielli, autore originario del Salento, nel suo libro “Il fuoco invisibile” che ha guadagnato ben 146 voti, si è occupato della storia del batterio che ha aggredito gli ulivi pugliesi. «La mia storia è personale e universale al tempo stesso – ha spiegato –. È un viaggio dentro ad una caccia alle streghe. Quando è arrivata la Xylella gli scienziati che l’hanno scoperta sono stati accusati di averla diffusa, in tv si taceva la verità e tra proteste e parole inutili questa malattia uccideva 21 milioni di ulivi, tra cui molti secolari e millenari. Questo è l’aspetto sociale, ma per me è anche una storia di famiglia perché mio nonno salentino faceva l’olio e mio padre ha un legame con questa terra. Viaggiare in questa grande caccia alle streghe per me è stata una ricerca delle mie origini, ma soprattutto un tentativo di capire le ragioni di questa assurda situazione. Il mio libro è una storia vera con personaggi veri e cerca di ricomporre invece un momento in cui hanno dominato soprattutto narrazioni false».

