Domanda: ha senso parlare di nostalgia e ricordi in un festival che si chiama "Conversazioni sul futuro"? Risposta: altroché. Perché non dimentichiamo che (citazione) "non possiamo capire dove andiamo se non sappiamo da dove veniamo". E allora alzi la mano chi, in tutta coscienza, tra i quaranta/cinquanta/sessantenni di oggi si sente di poter dire di non provenire da un'infanzia/adolescenza popolata anche di paperi e topi. Ecco quindi che diventa quasi naturale che nella miriade di appuntamenti, incontri, dibattiti, ospiti del festival che da ieri si sta tenendo a Lecce, ci sia anche lei, Valentina De Poli, colei che per undici anni, dal 2007 al 2018, è stata direttrice di quel settimanale che tutti noi, chi più chi meno, ci portiamo dentro: Topolino. E mentre noi crescevamo "con" Topolino, lei cresceva "dentro" Topolino, nella redazione in cui era entrata appena ventenne (ma già abbondantemente lettrice) per muoverci i primi passi rispondendo alle lettere dei lettori.

Detto ciò, il fatto che nel festival lei presenti il suo libro "Un'educazione paperopolese" non può non intrigare, incuriosire, coinvolgere, perché sarà pure il suo libro, nel senso che lo ha scritto lei, ma parla di noi, perché quella è un po' l'educazione che abbiamo ricevuto anche tutti noi, che lo ammettiamo o meno. Non ne siete convinti? Bene, scopriamolo insieme, allora.

Dunque, Valentina, che cos'è l'educazione paperopolese?

«L'educazione paperopolese in realtà è un modo per fare il punto rispetto a dove siamo arrivati noi che siamo stati giovani, bambini, ragazzini, negli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e anche un pezzettino dei Novanta. C'è una cosa che ci accomuna in questi decenni che si susseguono, dove sono capitate cose che hanno anche un po' sconvolto il mondo, per cui un ragazzino che leggeva Topolino negli anni Sessanta è molto diverso da quello che lo leggeva negli anni Ottanta. Eppure queste generazioni sono accomunate da una passione che è stata più di una passione, un vero compagno di viaggio della propria giovinezza: un giornale a fumetti che per queste generazioni ha rappresentato tantissimo e che è Topolino. Per cui l'educazione paperopolese è un po' l'essere cresciuti intorno e con un giornale che ci ha accompagnato in quella che per - spero - quasi tutti è un po' l'età d'oro della vita, quando stare in bilico tra due mondi, realtà e fantasia, è forse il luogo per eccellenza in cui ci si sente bene».

Effetto nostalgia?

«Al contrario. Fare il punto vuol dire interrogarsi su che cosa ci è rimasto di questa educazione che abbiamo ricevuto, e vedere come siamo "risultati fuori" da grandi. Inoltre lo sforzo particolare mio è stato di riuscire a capire cosa c'è ancora di valido in questo modo di essere educati, cosa vale ancora nelle generazioni attuali. Se l'esperienza in chi ha oggi otto, dieci anni è la stessa che abbiamo vissuto noi, ovviamente con le dovute differenze del mondo che cambia. O se invece è un'illusione quella di pensare che fra trent'anni ci saranno degli adulti che possano sostenere con fierezza "io questo l'ho imparato su Topolino"».

E la risposta te la sei data?

«Ho tentato, tantissimo, finché sono rimasta direttore del giornale. Inutile nascondere che io un po' cominciavo a sentirli "sfuggire". Gli ultimi baluardi sono i genitori che oggi hanno 30, 40 anni, cioè quei bambini che avevano dieci anni nei Novanta, che portarono Topolino a essere un giornale venduto con cifre che superavano il milione di copie, il che vuol dire 4 milioni di lettori in totale perché Topolino entrava nelle case. Senza la complicità di quei genitori, oggi difficilmente un bambino riesce ad arrivare da solo a Topolino. Ci dev'essere quel passaggio generazionale, che è un po' anche il senso di tutta l'educazione paperopolese: noi siamo cresciuti così, vogliamo trasmettere qualcosa ai bambini di oggi. Senza tutto questo, oggi i bambini sfuggono e quando ero direttore di Topolino mi rendevo conto che per tenerli "agganciati" bisognava sempre tenere presente chi è davvero il bambino di oggi e soprattutto trovare dei modi per coinvolgerlo direttamente».

Ovvero?

«I bambini di oggi hanno mille stimoli e quindi hanno necessità di essere proprio "rapiti" e messi loro a fare delle cose. Da lì il senso dei laboratori, dei Topo-reporter, che magari ai lettori adulti sembravano un di più, ma io mi rendevo conto che era la parte più preziosa perché in quel modo i bambini c'erano, perché una volta che si avvicinavano erano conquistati. Il problema è proprio farli avvicinare, perché ormai il loro immaginario sta da altre parti. Poi però i temi ci sono ancora tutti, quindi il lavoro si può fare. È solo che diventa molto più difficile».

Tra i tanti pregi che gli sono universalmente riconosciuti, il fumetto Disney ha anche quello di aver contribuito a insegnare molte cose ai lettori, facendogliele imparare per gioco, senza quasi che se ne accorgessero. A cominciare dalla lingua italiana. È ancora così, oggi che le nuove generazioni la lingua italiana la stanno perdendo sempre di più?

«Io penso che per formazione gli autori di Topolino, che sono il vero cuore del giornale non meno dei disegnatori che sono sempre in prima fila a "prendersi la gloria", hanno ricevuto un'eredità che difficilmente possono tradire. È un po' innata in loro quella tradizione di mantenere alto il livello del lavoro sulla parola, sulla complessità di una storia, che faccia parte un po' degli obblighi di chi lavora sulle storie disneyane. Per questo penso che non ci sia ancora oggi un inseguimento alla semplificazione per cercare di rendersi più facili. Questa sarebbe una sconfitta, ma ci sono autori che lo sanno bene, perché ce l'hanno nel dna, e continuano a tenere altissimo il valore del lavoro sulla parola scritta, del non aver paura del vocabolo sbagliato, ma anche di una certa complessità delle storie che possono essere lette a uno, due, tre livelli diversi, e che possono appagare il variegato pubblico a cui si rivolgono sempre mai scadere in semplificazioni. È un ruolo importantissimo perché purtroppo con l'avvento del digitale, della velocità della comunicazione di oggi, quel lavoro di ricercatezza, di imparare davvero a esprimersi, a dire chi siamo usando le parole giuste, è una bella sfida. Una sfida che stiamo un po' perdendo, proprio perché si va veloci e si usa la prima parola che ci viene in mente, ed è un peccato perché noi siamo fatti di sfumature e quindi per esprimerle è bello possedere una vasta gamma di vocaboli, come ha sempre fatto Topolino».

A Lecce Valentina De Poli il suo libro lo presenterà domani alle 16 nel Parco Archeologico di Rudiae dialogando con lo sceneggiatore Fausto Vitaliano e con Stefano Cristante, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università del Salento. Ma non è solo questo l'appuntamento che la vede coinvolta in "Conversazioni sul futuro", visto che in mattinata sarà ospite del liceo Artistico e Coreutico "Ciardo Pellegrino" per un dialogo su "Il linguaggio del fumetto - Da Quack al Quark", insieme con Vitaliano e Francesco Artibani (sceneggiatore anche lui, ricordate le avventure di Topolino in viaggio sulla via Appia tra Roma e Brindisi?). E soprattutto, stasera, alle 21 nelle Officine Ergot, con Artibani e Vitaliano, presenterà il loro libro, "Technoldogy".

«Un libro non disneyano ma che ha molta influenza disneyana, soprattutto nella prima parte. Sul finale diventa altro, ed è una trasformazione che ci porta verso il futuro, e anche un po' una critica rispetto a come le comunicazioni digitali, la tecnologia ci sta trasformando. D'altro canto il giorno dopo andiamo a scuola a raccontare una cosa che abbiamo fatto insieme, quel "Topolino Comics & Science" che parla di tecnologia, futuro e scienza attraverso paperi e topi. Ecco questo è stato un modo molto efficace per restare al passo con i tempi, per coinvolgere i ragazzi di oggi e portare anche a loro quell'educazione paperopolese che abbiamo avuto noi».