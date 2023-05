Domenico Modugno è immortale, così come lo è il grande patrimonio musicale e artistico che ha lasciato. Egli è un orgoglio tutto pugliese, Mister Volare infatti è nato sì a Polignano a Mare, ma la concretizzazione del suo genio artistico si è realizzata durante la sua vita nel Salento e più precisamente a San Pietro Vernotico, paese dove il giovane Mimì si trasferì con tutta la famiglia all’età di 3 anni.

«De ddune? Ah, de San Pietro sinti, signora, paisana mia». Domenico Modugno rispondeva così a una signora sanpietrana del pubblico durante un’intervista con Mike Bongiorno intento a chiarire “l’equivoco” in cui il cantante era considerato siciliano e non pugliese. Per via dell’accento, molto simile al catanese.

Un museo dedicato alla sua memoria

Per questo il Comune salentino ha acquisito da poco un immobile, ora in fase di restauro, all’interno del quale è prevista la realizzazione di un museo dedicato alla sua memoria, proprio nell’intento di ricordare il genio artistico di Modugno formatosi nel Salento. Insieme a questo progetto in itinere è stata anche realizzata una preziosa collaborazione con gli esperti della società leccese Technè, Francesco Gabellone e Maria Chiffi, grazie ai quali è stata virtualizzata la storica abitazione della famiglia Modugno, in via Brindisi, oggi data in affitto ad alcuni privati che gentilmente hanno consentito agli esperti di entrare per realizzare questo meraviglioso tour già consultabile online.

«Il progetto è stato sollecitato dall’amministrazione comunale perché connesso alle iniziative per la valorizzazione e fruizione di Villa Valletta, un villino in stile liberty che il Comune ha acquisito, testimonianza eccezionale di architettura eclettica – spiega l’architetto Francesco Gabellone, responsabile della ricostruzione – ci siamo occupati dapprima di realizzare un video che facesse comprendere gli obiettivi dell’amministrazione in tal senso e poi abbiamo valorizzato San Pietro come patria dell’evoluzione del genio artistico di Modugno, con la virtualizzazione della sua casa. Grazie al nipote Cosimo Modugno abbiamo potuto ricostruire l’abitazione così come si presentava alla fine degli anni Cinquanta».

In questo tour virtuale tutto rivive grazie all’intelligenza artificiale e ai filtri neurali. Infatti, sono stati ricostruiti mobili, carta da parati, fotografie. Navigando si può accedere a una miriade di informazioni relative alla sua vita a San Pietro.

«Ogni stanza rimanda a un concetto - sottolinea Gabellone - una ad esempio a quello della famiglia, una alla sua salentinità, un’altra al Domenico Modugno attore e, all’ingresso, la piattaforma ci invita a capire le ragioni per cui da Polignano si trasferì con la famiglia a San Pietro. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dei filtri neurali, in particolare, è stato fondamentale per restaurare le foto storiche e ricostruirne con dettaglio i volti e i colori. La stessa moglie di Modugno che vive a Roma, una volta viste quelle foto, non riusciva a capire come avessimo potuto averle non comprendendo che invece erano state ricostruite».

Il nipote: «È indubbio che lui sia salentino e non barese»

Da circa un ventennio a San Pietro esiste un’associazione dedicata al ricordo di Modugno, realizzata dal nipote Cosimo, anch’egli detto Mimì come lo zio, che da sempre si batte perché San Pietro rivendichi con tutte le sue forze il proprio ruolo di “patria” del cantautore. «Polignano ha il merito di aver lavorato molto sulle sue origini natali, ma la sua vita e la sua giovinezza sono sanpietrane. È indubbio che lui sia salentino e non barese ma sta a noi pubblicizzarlo di più – dice Cosimo Modugno e, rispetto al progetto di Technè, aggiunge - finalmente si sta facendo una cosa bella e spero che vada avanti. Vorrei che questo bellissimo progetto fosse un inizio per fare tanto altro, se ci riusciremo vorrà dire che finalmente come paese avremo riscattato una verità».

Gran parte del materiale presente nel tour virtuale è stato fornito proprio da lui. Foto e ricordi che, con la sua famiglia, custodiva gelosamente e che ha potuto rivivere proprio in quel tour virtuale. «Ho provato una forte emozione, ricordo perfettamente quella casa dove andavo da piccolino. Francesco è riuscito a creare qualcosa di meraviglioso. Quelle che ho dato sono solo una parte delle foto e dei beni di famiglia che avevamo conservato, molte cose sono andate distrutte a causa di un’alluvione alcuni anni fa».

Cosimo è figlio di Giovanni, fratello di Domenico Modugno insieme a Vitantonio e alla sorella avuta dal precedente matrimonio della madre Pasquina, rimasta vedova. «Ho tantissimi ricordi di lui. Per me è sempre stato zio Mimì, fratello di mio padre. Era il nostro orgoglio, ma abbiamo capito forse soltanto dopo, quando lui è stato male, quanto fosse davvero importante».

E sul ruolo del paese di San Pietro Vernotico nella memoria di Domenico Modugno lancia un appello: «Polignano per noi è un esempio, da sempre il Comune ha un capitolo intitolato a Domenico Modugno. Siamo riconoscenti alla città barese e lo abbiamo dimostrato anche con il gemellaggio del 2005, ma c’è bisogno di fare di più. Lancio un appello ai sanpietrani e a qualsiasi amministrazione sarà alla guida della città affinché il suo nome venga portato avanti. Sempre. Nessun interesse politico, mi rivolgo a tutti. Dirigo la mia associazione culturale da ormai quasi 20 anni con l’obiettivo di risvegliare la coscienza paesana e vorrei che, anche grazie al progetto di villa Valletta e al relativo museo esperienziale, ci ricordassimo di Domenico Modugno e della sua grandezza. Lui non ha bisogno di pubblicità, ma il nostro paese sì. Abbiamo questa grande fortuna e allora usiamola, per il bene di San Pietro».