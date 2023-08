Gli stili della musica dance disegnano la mappa di un altro Salento fin dagli anni ’90, ma a voler lanciare sguardi ancora più retrospettivi, nella penisola salentina si danza con profitto almeno dalla celebre sfida tra i Messapi e le Ninfe Epimelidi. Lo stato dell’arte è attualmente esaltante sotto molti punti di vista: gli artisti attivi sul territorio sono numerosi, non mancano etichette discografiche piccole ma molto agguerrite, i progetti sono ambiziosi e la critica musicale spesso li premia, così come fanno i collezionisti di tutto il mondo. Non serve fare nomi in generale, perché l’album collettaneo di cui stiamo per rendere conto è già un elenco (non esaustivo) dei migliori artisti salentini, chiamati a raccolta da due curatori sempre lungimiranti: l’introspettivo e raffinato Max Nocco e il visionario Marco Erroi, produttori e dee-jay di lunga esperienza, cultori del vinile non solo da mixare ma ancor più da produrre, stampare e mettere in circolazione. Il loro progetto si intitola “Dischi Spranti” e vuol essere il primo atto di una saga discografica dell’autenticità.

Otto musicisti per otto diversi stili



Per l’esordio, Erroi e Nocco hanno coinvolto otto musicisti, molto diversi fra loro, per un numero complessivo di otto tracce, quattro per lato.

Si comincia con il groove di Franza, tutto dentro un riff ribattuto in cui crede con tenacia, lanciandolo in aria come un pugno di coriandoli elettrici; si prosegue con Francesco Fisotti, uno degli artisti e discografici più prolifici del Salento, artefice del capolavoro “Lido Sirena” e di tante altre uscite memorabili. Fisotti vive in un mondo in cui i sintetizzatori analogici dettano ancora legge e spande sulla traccia colature di Rick James e Quincy Jones, il tutto sferzato dalla titanica pesantezza del rullante tipo Oberheim DMX: il prezzo del disco è già ampiamente ripagato. Altra gemma la porta sul piatto Andrea Calella, in arte Queemose: taglia un pezzo riflessivo, un corridoio senza porte da cui non si esce, si può solo andare fino in fondo, tra voci inumane e saltellamenti sul posto. Il corridoio poi conduce a un sottobosco disseminato di irrespirabili e pericolose spore di specie Villalobos, un incubo da cui però non si vorrebbe mai uscire, orchestrato da una leggenda vivente, un gigante delle pianure che risponde al nome di Marcello Napoletano.

Dopo un’immersione così estrema, un Virgilio decisamente spranto ci accompagna fuori dal primo lato con la microtraccia d’uscita che campiona l’urlo di Rob Tyner nell’infuocato 1968: And right now... right now... right now it’s time to... kick out the jams, motherfuckers!

Prendiamo un lungo respiro e quando la puntina si posa sul lato B, il clima è cambiato: dal battere al levare, dalla notte nera al sole pieno, il dio dorato Populous fa partire le danze con un gesto che sembra dire “questo è il centro del mondo”. Kamaji (Giovanni Ascenzi) sta subito al gioco perché sa giocare meglio di chiunque altro (“Crisalide” uscito su Quattro Bambole di Fisotti è lì a dimostrarlo): scatta, scarta, dissimula, nasconde accordi pensosi dietro un beat ludico, come se stesse sonorizzando un videogame delirante e senza scopo. Per il prosieguo, i compilatori hanno una sorpresona che stende quasi definitivamente chi ascolta: si tratta di una perla in stile cold wave, una scatola nera dalla Milano 1980-83 che conteneva il nucleo, pronto a esplodere, della Italo Disco; l’autore di questa scultura di ghiaccio è Sergio Chiari, figura di riferimento per gli amanti del vinile a Lecce e musicista dalle ampie vedute.

La chiusura non può che essere affidata a un genio, Michele Mininni, l’autore di “Fortuna” (remixato da Prins Thomas), un uomo capace di convocare la luna e le stelle a proprio piacimento, di dare ordine alle sfere celesti con una trama tutta interiore, di ingurgitare laseroni e poi sconvolgersi con charleston in controtempo: il rito è stato officiato, “Dischi Spranti” nasce come voleva nascere, e nel Salento si può continuare a danzare come si fa da millenni.

