Nuovo caso per Spinori, con lo zampino di Verdi

Henry James ha detto che l'arte è suscitare un mistero al quale non si può mai dare spiegazione. Che arte sarà mai, allora, quella del romanzo giallo, che parte da un mistero che bisogna immiserire fornendone le più concrete e fattuali spiegazioni? Nel 1827 Thomas de Quincey, scrittore e saggista di Edimburgo fra i più originali del suo tempo, parlando del romanzo giallo moderno, a proposito del pubblico appassionato del genere, scriveva: «La gente comincia ad accorgersi che nella composizione di un bell'assassinio v'è qualcosa di più di due sciocchi, l'uccisore e l'ucciso, un coltello, una borsa e un vicolo buio». Per lui, rendere una storia misteriosa e violenta, avvincente e ricca di incertezze e ansietà, voleva dire utilizzare altri ingredienti rispetto a quelli tipici del mystery classico.

E lo scrittore inglese Gilbert Keith Chesterton precisava che tali componenti dovevano riguardare sicuramente lo scopo del racconto, che non è l'oscurità, bensì la luce; l'anima della trama, che non è la complessità bensì la semplicità; la familiarità della figura o del fatto che spiega tutto; il gioco leale che il lettore compie con lo scrittore e non con il delinquente; e infine la necessità che l'autore cominci dall'interno della storia o come si dice più comunemente, in medias res».

E nella scia di questa lunga tradizione si è da tempo inserito, con grandissimo successo, Giancarlo De Cataldo, il magistrato - scrittore tarantino autore di alcuni noir italiani diventati veri e propri best seller come, solo per citare il titolo più celebre, Romanzo criminale.

Con Io sono il castigo, pubblicato lo scorso maggio da Einaudi, è arrivata però una doppia svolta: il passaggio dal noir doc al giallo classico di sherlockiana memoria, e l'invenzione del suo primo personaggio seriale. Una trama avvincente con pochissima o quasi nulla violenza, un nucleo ristretto di sospettati, la soluzione con sorpresa finale e, in primis, l'acume dell'investigatore, che in questo caso è il pubblico ministero di origini nobili Manrico Spinori, il contino per il fedele maggiordomo Camillo, da sempre presente nella sua famiglia, ora anche con le funzioni di sorvegliante nei confronti della madre, Elena, affascinante contessa ludopatica che si è giocata quasi tutto il patrimonio familiare. Il sostituto procuratore è ora nuovamente in libreria grazie a Un cuore sleale, pubblicato sempre da Einaudi.

Un atteso e gradito ritorno per rincontrare quei personaggi che erano diventati talmente familiari per i lettori da desiderare, terminata quella prima storia, di riprenderne subito una nuova. Manrico Leopoldo Costante Severo Fruttuoso Spinori della Rocca dei conti Albis e Santa Gioconda (questo il suo vero lunghissimo nome) ritorna, come da perfetto copione di ogni personaggio seriale, con le sue affiatate collaboratrici Deborah Cianchetti (ispettrice romana coatta, impaziente e irruente ma decisamente sveglia e con un formidabile intuito), Gavina Urru e Sandra Vitale, profondamente scossa dalla scoperta del tradimento del marito. In questo nuovo romanzo tutto ha inizio dal ritrovamento, nel mare di Ostia, del cadavere di Ademaro Proietti, palazzinaro di successo e personaggio di rilievo negli equilibri politico-economici della capitale. Se all'inizio sembra che l'uomo sia annegato in seguito a una disgrazia, cadendo dal suo gigantesco yacht durante una gita con i figli e il genero, in realtà i piccoli indizi che pian piano emergono indirizzeranno le indagini in ben altra direzione. Come già accaduto nel precedente romanzo, l'arma vincente del Pm, figura elegante, caparbia e permeata da un velo di disillusione, è la sua passione per la lirica, che questa volta lo aiuterà proprio alla fine.

D'altronde già il nome ci ricorda la sua appartenenza ad una famiglia di melomani: Manrico, protagonista del Trovatore, è infatti uno dei più affascinanti personaggi che Verdi abbia scritto per la corda di tenore. E Spinori troverà la soluzione sempre nel segno di un altro capolavoro del geniale compositore, Un ballo in maschera.

Nel raccontarla De Cataldo dimostra, aspetto che non sarò certo una sorpresa per molti dei suo lettori affezionati, una conoscenza approfondita di quella che è forse la più difficile delle opere di Verdi per il suo stare in bilico tra tragedia e commedia, e per la scelta di superare le categorie del comico e del tragico ed approdare ad una completezza che prima di lui era stata solo di Shakespeare.

Altrettanto significative sono poi le pagine che descrivono il magistrato quando si reca all'Opera di Roma per assistere a Les vepres siciliennes di Verdi: non una prima immaginaria, ma quella realmente andata in scena l'anno scorso con la direzione di Daniele Gatti. Un'occasione ghiotta per rivivere nel romanzo l'emozione della prima ma anche e soprattutto per prendere posizione nell'accesa discussione che da anni anima il confronto fra regie tradizionali e moderne, quest'ultime le preferite da De Cataldo/Spinori.

Un giallo dunque avvincente nel suo perfetto meccanismo, ma che va oltre il genere per descrivere, con garbo e senza sconti, la miseria intellettuale che ci circonda a cui non resta che opporre un personalissimo spazio di resistenza. Che per il Pm è appunto il buen retiro dell'eleganza e della musica.

