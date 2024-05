Tanta parte del futuro ha inizio da quella magia che, in alcuni incantesimi, si crea quando un giovane studente incontra un docente ammaliante in cui finisce per riconoscere se stesso, le proprie ambizioni, la strada che andava cercando. Se il corto circuito funziona, si sprigiona una tale energia che genera una forma tangibile di futuro. È accaduto così, per esempio, a un giovane studente di Filosofia di Aradeo, arrivato a Lecce per frequentare l’Ateneo del capoluogo, di imbattersi nella primavera del 1982 nell’indaffaramento del “suo” professore storico del teatro Nicola Savarese.

È per il suo prof infatti che lo studente, invece di essere a tavola con i parenti per la Santa Pasqua salentina, si ritrovò ad adoperarsi ad aiutare strane manovre teatrali di attori arrivati dal Nord Europa. Loro erano gli attori dell’Odin Teatret, al seguito di Eugenio Barba, e lui era il giovanissimo entusiasta (e anche un po’ dinoccolato) Salvatore Tramacere. Questo tuttofare assoldato per le riprese dello spettacolo dal titolo premonitore “Come! And the Day will be Ours” dell’Odin, di lì a pochi anni avrebbe nutrito e visto crescere, con altri compagni di viaggio, un sogno chiamato “Koreja”. La storia che ha portato alla nascita, nel sud Italia degli anni Ottanta, dei Cantieri Teatrali Koreja, tratta da un nutrito archivio di appunti, facce e foto, spettacoli e avventure umane, è raccontata nel libro “Un villaggio vivente nella memoria. Koreja: dall’archivio le storie (1982-1999)” (edizioni Titivillus; 176 pagine; 16 euro) di Maria Chiara Provenzano (postfazione di Francesco Ceraolo). Il volume sarà presentato oggi a Bari alle 18 alla libreria Feltrinelli di Bari da Salvatore Tramacere, regista, fondatore e direttore artistico di Koreja, e dall’autrice (in collegamento) che apriranno le porte dell’Archivio dell’ente (ritenuto di interesse particolarmente rilevante dal Ministero della Cultura e tutelato dalla Soprintendenza Archivistica della Puglia a partire dal 2007) che raccoglie la documentazione prodotta in quasi quarant’anni di attività. Interverranno Marco Giacomo Bascapè, della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia, Franco Perrelli, ordinario di Discipline dello Spettacolo presso il DAMS dell’Università di Torino, Andrea Mori, animatore socio-culturale, e Paolo Ponzio ordinario Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica presso l’Università di Bari. Il libro racconta le articolate tappe della storia dell’istituzione teatrale Koreja, con un primo percorso per immagini e poi con la narrazione di quella primavera ’82, dall’incontro con l’Odin (sempre foriero di novità nei contatti con il Salento, ogni volta “spettinato” dagli attori componenti della compagnia).

«Nato il 16 novembre del 1983, Koreja, prima ancora di chiamarsi così, è stato un avamposto per la diffusione delle istanze culturali, estetiche e politiche del Nuovo Teatro italiano fiorito durante gli anni di piombo – spiega Chiara Provenzano – Koreja è stato ed è un luogo che accoglie, crea, restituisce alla comunità vicina, che dialoga con comunità lontane per farsi accogliere, creare e restituire. È un luogo “fortificato” ma accessibile. Il suo fondatore e direttore, Salvatore Tramacere, ha manifestato da sempre la “visione” di un castello: vagheggiato prima, abitato poi, rifondato ancor più tardi. Koreja è un’azienda, nel senso etimologico del termine, quello dello spagnolo hacienda, derivato dal latino medievale facienda: il da farsi…».

Tra incontri internazionali, incroci di anime inquiete con voglia di fare teatro e dire in un’epoca storica di voglia di cambiamenti, la prima produzione di Koreja debutta nella primavera dell’85, nella palestra della scuola elementare di Aradeo. È “Dovevamo vincere” con la regia e drammaturgia di un nome come César Brie, poi Silvia Ricciardelli aiuto regia e la consulenza di Nicola Savarese, il docente da cui tutto era partito. Una foto ricorda quel primo evento, con la scritta “Dovevamo vincere” fatta sul muro con una bomboletta spray. Quel titolo viene dalla passione per il calcio che univa César e Salvatore: è l’esclamazione delusa a fine partita in scena fatta da un tifoso. Le esperienze di lì in poi si affastellano. Nei primi dieci anni Koreja da comunità aperta che ama fare teatro, scambiare e incontrare energie nuove, si dà un’identità: nome, associazione poi cooperativa, logo, progetti scritti, spettacoli, esperienze di vita. Conquista via via “un solido status socio-culturale” e dall’essere ad Aradeo tra “quelle isole galleggianti individuate da Eugenio Barba nel suo Manifesto del Terzo Teatro” nel tempo diventerà un modello virtuoso di impresa dello spettacolo.

