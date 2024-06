Monsignor Angiuli: «Dal Covid alle guerre: le sfide dell’umanità»

Nel suo nuovo libro, fresco di pubblicazione, il vescovo della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, monsignor Vito Angiuli, affronta temi di grande attualità. Il volume, dal titolo “Siamo fuori dal tunnel?” (edizioni Viverein), raccoglie una serie di scritti e verrà presentato domani alle 19.30 presso il teatro comunale di Matino.

Monsignor Angiuli, il suo nuovo libro affronta numerosi temi. La narrazione si apre con il riferimento alla pandemia. Secondo lei, questa triste e comune esperienza si è conclusa nel corso di due anni oppure ha lasciato degli strascichi sulle nuove generazioni e sul mondo attuale?

«Il libro raccoglie alcuni miei scritti degli anni 2020-2023, un periodo piuttosto problematico per il susseguirsi di una serie di avvenimenti che hanno riguardato l’intera umanità: la diffusione rapida della pandemia Covid-19, lo scoppio della guerra in Europa tra Russia e Ucraina e, successivamente, il nuovo conflitto in Palestina tra Hamas e Israele. Si tratta di tre eventi che hanno scosso l’intera umanità, i cui effetti hanno avuto ripercussioni e continuano ad avere conseguenze negative a livello internazionale in molto settori della vita economica, sociale e politica. Il 5 maggio 2023, l’OMS ha dichiarato la fine dell’emergenza sanitaria internazionale. La chiusura delle scuole, la mancanza di relazioni con gli amici e il lockdown hanno prodotto conseguenze di carattere psicologico soprattutto nelle giovani generazioni.

Il numero dei ragazzi e delle ragazze che hanno bisogno di un’assistenza urgente, con quadri clinici gravi, sono aumentati in modo significativo durante la pandemia. Gravi sono state le conseguenze nel mondo giovanile: uno stato generale di ansia, depressione, episodi di autolesionismo e tentativi di suicidio. Questi esiti sono attestati dalle indagini nazionali e internazionali e sono confermati dalle testimonianze di psichiatri, psicologi, medici ed operatori sociali. È necessario che gli adulti siano pronti ad accogliere le loro difficoltà, ad ascoltarli e ad aiutarli a trovare una chiave di lettura per le loro inquietudini».

Don Tonino Bello parlava di convivialità delle esperienze e di pace. Ma come si “costruisce” la pace?

«Il cammino verso la pace richiede l’osservanza del diritto internazionale insieme all’esercizio della legittima difesa, attenendosi però ad un uso proporzionato della forza. È strano che quando non si riesce a cambiare il mondo si cambiano le parole. La Russia definisce la guerra operazione speciale. L’Occidente, in passato, ha fatto la guerra per esportare la democrazia, come fosse un prodotto commerciale. Bisogna mettere da parte l’idea di una superiorità di una cultura di fronte a un’altra e abbandonare la retorica di intraprendere la guerra per esportare i valori democratici. O i valori si affermano per la loro forza intrinseca o si cade in contraddizione imponendoli con le armi. Solo il dialogo tra le culture può consentire l’incontro tra i popoli ed evitare lo scontro delle civiltà. Occorre soprattutto porre un argine all’enorme disponibilità di armi e perseguire una politica di disarmo, in modo particolare quando si tratta di arsenali nucleari. È illusorio pensare che gli armamenti abbiano un valore deterrente. In realtà, la loro produzione ne incentiva l’utilizzo. Per il cristiano la pace è sempre possibile, nonostante tutte le contraddizioni storiche Non senza ragione, Paolo VI nel messaggio per la giornata della pace del 1° gennaio 1973 affermava: «Noi ammettiamo che una perfetta e stabile tranquillitas ordinis, cioè una pace assoluta e definitiva fra gli uomini, anche se progrediti ad un alto e universale livello di civiltà, non può essere che un sogno, non falso, ma incompiuto; un ideale non irreale, ma da realizzarsi; perché tutto è mobile nel corso della storia; e perché la perfezione dell’uomo non è né univoca, né fissa. Le passioni umane non si spengono. L’egoismo è una mala radice, che non si riesce mai a svellere del tutto dalla psicologia dell’uomo». Pertanto, continua il pontefice, “la pace è possibile, se veramente voluta; e se la pace è possibile, essa è doverosa”».

Lei parla di libertà religiosa, di incontro e progresso dei popoli ma anche di tematiche sociali di grande attualità. In questo manifesta una Chiesa attenta al sociale e alla vita dell’uomo del nostro tempo. Quale può essere il denominatore comune di queste tematiche e perché è importante che la Chiesa se ne interessi?

«La Chiesa vive nel tempo e cammina insieme con gli uomini condividendone le gioie e le speranze. Il Vangelo è la sua bussola e il punto di riferimento del suo cammino. Essa lo propone al mondo come uno scrigno di valori spirituali e ideali, religiosi e sociali che ogni uomo di buona volontà può accogliere come guida per la sua vita. Occorre promuove soprattutto un’economia del dono. L’attuale economia civile, infatti, propone un modo di pensare al sistema economico basato su alcuni principi - come la reciprocità, la gratuità e la fraternità - che superano la supremazia del profitto o del mero scambio strumentale nell’attività economica e finanziaria. Si propone quindi come possibile alternativa alla concezione capitalista del mercato. Occorre poi coniugare il giusto rapporto tra identità e alterità. L’identità non è mai acquisita una volta per tutte, ma è messa in un processo storico ed è soggetta all’interazione con la diversità e la differenza, legandosi strettamente all’essere altro da, fino ad individuare quest’ultima quale suo co-principio, riconoscendo il primato dell’altro, la sua autonomia e anche la sua principalità. In questa prospettiva, bisogna considerare che l’altro è per me costitutivo perché, con la sua alterità da me, mi aiuta a definirmi, a diventare consapevole della mia identità, dei miei contorni personali, del mio profilo diverso e distinto dal suo».

I romani definivano il Mediterraneo “Mare nostrum”. Attualmente, il bacino mediterraneo, ha un’importanza strategica per l’Europa e per il mondo?

«Il Mediterraneo si qualifica sempre più come un mare allargato e un mare conteso per il consolidarsi di un complesso intreccio geopolitico, geoeconomico, geostorico. La collocazione dell’Italia al centro del Mediterraneo conferisce al nostro paese un ruolo strategico di fondamentale importanza in vista della trasformazione di questo mare in un laboratorio di pace. Illuminante è l’immagine di Giorgio La Pira secondo il quale Mediterraneo è il misterioso lago di Tiberiade allargato che ha dato origine a una cultura fondata su tre elementi essenziali: le religioni monoteiste, la dimensione metafisica elaborata dai greci e dagli arabi, la dimensione giuridica e politica elaborata dai romani. Tre componenti che si sono fuse nell’unica cultura occidentale, con il compito storico di integrare e ordinare in sé elementi economici, sociali, religiosi, culturali e politici. L’identità del Mediterraneo non riguarda solo il suo passato, ma rimane la specificità nel presente e nel futuro. «Noi pensiamo - egli scrive - che il Mediterraneo resta ciò che fu: una sorgente inestinguibile di creatività, un focolare vivente e universale dove gli uomini possono ricevere le luci della conoscenza, la grazia della bellezza e il calore della fraternità».

