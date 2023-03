Cucina tipica meridionale: in edicola con Quotidiano le ricette di Pasqua

Con “Nuovo Quotidiano di Puglia” il volume “Pasqua e primavera a tavola 2023” con le ricette tipiche del periodo pasquale. Il volume è in edicola da oggi venerdì 31 marzo, a 3,80 euro più il prezzo del giornale. A primavera è importante rinascere, ogni anno. Lo dice la parola stessa che sancisce questo passaggio da una vita vecchia a quella nuova: “Pasqua”, appunto. Un transito che, come tutte le cose belle che accadono mentre si vive, va adeguatamente celebrato per affermare i valori del nuovo status esistenziale: a tavola, ovvio.

«La novità rispetto alla prima edizione - spiega Luciano Pignataro nell’introduzione - è l’inserimento di alcune ricette tipiche della cucina meridionale delle altre regioni, quelle più significative e interessanti perché alla fine sono tutte una declinazione della grande tradizione partenopea». «La tavola di Pasqua - continua - è così ricca, ossessiva nel suo abbondare di grassi: i salumi dei maiali uccisi sono pronti, le uova tornano sulle tavole, le carni di ogni tipo e, da Napoli, i timballi di pasta. Ma quando la Pasqua è avanti nella stagione, è anche il ritorno di cibi sani, cibi vegetali, sulle nostre tavole: dai carciofi agli asparagi, ai piselli, alle fave, alle nuove verdure che la stagione inizia generosa a fornire sulle nostre tavole. Questo libro raccoglie le ricette più significative, alcune sono tradizionali e non potevamo certo ignorarle, altre invece sono contemporanee e dunque troverete anche tanti modi per preparare cibi attuali come i carciofi, l’agnello e le uova. Modi nuovi per ritrovare sapori antichi o per sperimentare combinazioni mai trovate. Un piccolo ricettario che pubblichiamo nella speranza che questa Pasqua sia soprattutto una festa di Pace».