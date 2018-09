Colori e sapori dal Salento Vince l'incanto della Poesia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In una foto solo sfumature color roccia e tutte le tonalità dell'azzurro: ritrae una delle più belle piscine naturali al mondo. È lo scatto dal titolo La Poesia. L'incanto di Roca a vincere il contest fotografico a premi Colori e Sapori del Salento organizzato da Nuovo Quotidiano di Puglia per l'estate 2018. Ad aggiudicarsi il primo premio grazie al maggior numero di like, 1365, ottenuti tramite la piattaforma Facebook, è stata la foto di Alfa56zeta, dedicata ad uno dei luoghi più gettonati e discussi di questa stagione nel Salento.Grotta Poesia, avvistata per la prima volta dal compianto professor Cosimo Pagliara un trentennio fa, è una delle più importanti scoperte archeologiche in provincia di Lecce: è uno dei santuari più rilevanti dell'antichità, all'interno del quale, per millenni, i popoli del Mediterraneo hanno lasciato testimonianza del loro passaggio. Il mese scorso è stato complesso contenere il flusso di turisti e salentini che sceglievano questo mitico angolo di Roca, marina di Melendugno, per un tuffo nel blu. Nella foto prima classificata, votata dal popolo, nel caso specifico quello di Fb, brilla per la sua essenza, senza presenza umana.L'intento di Nuovo Quotidiano di Puglia era proprio di raccogliere in un'unica galleria di immagini inedite, la storia della calda stagione 2018. Così è stato in due mesi di concorso, suddiviso in due fasi. La prima dal 21 giugno al 25 luglio, di raccolta delle foto, pubblicate sul sito web www.quotidianodipuglia.it, in cui non era possibile votare gli scatti pervenuti ma solo guardarli; la seconda, dal 26 luglio al 23 agosto, di votazione degli stessi, tramite il mi piace visibile e cliccabile sotto ogni soggetto. All'interno del tema proposto, il soggetto della fotografia poteva essere libero. In 112 hanno candidato proprie foto: 346 quelle approvate su 375 inviate.Predomina il mare e più in generale la bellezza del paesaggio salentino ma non manca il gusto. Con 819 voti, il secondo premio lo porta a casa Colori e sapori del Salento a tavola di Saby83: un semplicissimo ma efficace ritratto di un piatto di pasta con frutti di mare. Terzo posto invece, con 809 voti, per Uliveti secolari salentini di Nino78, anche in questo caso dedicato ad un tema particolarmente sentito come quello del patrimonio di ulivi a rischio: protagonista è un albero decisamente longevo dalla bellezza stratificata nel tronco di chiara storia secolare.L'autore della foto vincitrice guadagna il primo premio, offerto dalla Concessionaria Five Motors, un Drone Parrot Bebop 2, del valore indicativo di 600 euro. Il secondo premio è un buono spesa del valore totale di 350 euro, offerto da Farmacia Migali di Lecce. Il terzo, un buono spesa da 200 euro, utilizzabile presso tutti i Supermercati Di Meglio e Sidis del Gruppo Enzo Ferì-Vegè. Si è arricchito incredibilmente l'album dei ricordi in cui raccogliamo le scene più belle, della giornata al mare, della serata al ristorante, del compleanno dei nostri amici, dell'emozione di un paesaggio al tramonto. Lo smartphone, con la complicità del web e dei social in particolare, fa viaggiare le nostre emozioni bloccate in una foto.Questo contest ha voluto dare spazio alla creatività quotidiana dei lettori. Scorrendo la galleria di immagini in concorso, che adesso appaiono in ordine di classifica, sul sito https://contest.quotidianodipuglia.it/coloriesaporidelsalento, si rimane incantati dal mix di emozioni e suggestioni. Come il Bignami di un'estate che va scemando e lascia ricordi.