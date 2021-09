L’altra Cenerentola, dark e un po’ eretica

“Compagni, compagne, la situazione è complessa. L’incertezza e la povertà causate dai licenziamenti sono l’occasione che la Rambolghini aspettava per stringere la morsa sui lavoratori, comprare il loro tempo libero, il loro amore, i loro sogni…”.

Non è un arrabbiato sindacalista né un barricadero dell’ultim’ora a parlare così. Sarebbe pure un personaggio coraggioso da attenzionare (come si usa dire ultimamente), ma non è così. In realtà...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati