Ecco “il mondo a scatti” dell’intellettuale Cecilia Mangini

In principio era l’obiettivo. Quello della macchina fotografica, ben prima della macchina da presa.

È accaduto così nella storia del cinema e anche nelle loro vite. Cecilia Mangini, la pioniera del documentario italiano, inizia la sua carriera come fotografa, e solo nel 1958, dopo aver realizzato un reportage dietro le quinte del film “La legge” di Jules Dassin, decide di seguire la via del cinema.

Anche Paolo Pisanelli, film maker e...

