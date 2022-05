Catastrofi, con l'arte è possibile rinascere

Nel 2011 la città di Christchurch, in Nuova Zelanda, è stata distrutta da un terribile terremoto, che ha raso al suolo il cuore antico del centro, fondato a fine Ottocento da coloni inglesi, e provocato centinaia di morti. Ma dalle sue ceneri, come l’araba fenice Christchurch è riuscita a rinascere, grazie al contributo di moltissimi street artist che hanno dipinto gli edifici costruiti ex novo e le macerie rimaste, fino a fare delle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati