Gli intellettuali, i valori e l’identità della Sinistra

Ci sono tanti modi per ricordare Franco Cassano a un anno dalla sua scomparsa e per restituirne la complessa eredità nell’ambito della cultura italiana ed europea. Un bilancio del genere si potrà fare e si farà in altre sedi e in tempi più lunghi.

Il suo ultimo saggio appena pubblicato da Laterza, “La contraddizione dentro”, ci consente, invece, di rimettere al centro del dibattito pubblico il tema del rapporto tra intellettuali e politica...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati