Con l’apertura in Egitto del Canale di Suez, il 17 novembre del 1869 al termine di dieci anni di lavori, l’Europa ebbe finalmente un collegamento diretto con l’Oriente, senza dover più circumnavigare l’Africa. Il porto di Brindisi si propose allora come centrale per l’attraversamento del Mediterraneo e il raggiungimento veloce dell’India e il 25 ottobre del 1870 i primi grandi piroscafi a servizio di questo collegamento intercontinentale attraccarono qui per la prima volta. L’inserimento di Brindisi nei grandi itinerari internazionali determinò il rapido collegamento della Puglia anche alla rete ferroviaria nazionale attraverso lo snodo di Bologna determinando ovviamente, benefici con ricaduta a pioggia su ogni comparto economico. Nacque “La Valigia delle Indie”, un treno che per lusso rivaleggiò con l’Orient-Express e che sviluppò un complesso sistema di trasporti lungo un itinerario terrestre e marittimo che univa Londra a Bombay e, più generalmente, a tutte le colonie inglesi oltre Suez. E Brindisi divenne uno snodo essenziale della Valigia, rappresentando l’ultima tappa occidentale del lungo e avventuroso percorso.

Anche Emilio Salgari sul percorso della "Valigia"

“Emilio Salgari, per circa tre mesi, a bordo del trabaccolo Italia Una in qualità di mozzo, il 1880, fece la spola tra Pellestrina e Brindisi; qui ebbe agio di osservare quella che era la proiezione dell’Oriente in Italia col transito dei passeggeri indotto da quanti utilizzavano le grandi navi della Peninsular and Oriental Steam Navigation Company provenendo o dirigendosi verso l’India. Fra quanti gli sfilavano davanti potrebbero esserci le fonti d’ispirazione per la costruzione dei personaggi della saga di Sandokan che lo resero poi celebre. Grande fu poi lo sviluppo che ebbe la città fra il 1870 e il 1914 allorché la compagnia di navigazione Peninsular & Oriental Steam Company abbandonò il porto di Brindisi in coincidenza con l’inizio della prima guerra mondiale e il complesso di alleanze che vedeva allora l’Italia impegnata nel patto della Triplice e quindi potenzialmente ostile agli interessi britannici. Furono anni di grande incremento demografico legato in essenziale al forte afflusso di immigrati, rimanendo, infatti, per un lungo periodo quello anagrafico negativo, superando, il numero dei decessi, quello delle nascite”.

Un convegno di studi e un libro per i 150 anni dei primi approdi

Per tutto questo, in occasione della ricorrenza del 150° anniversario del primo approdo di quei grandi piroscafi a Brindisi, la locale sezione della Società di Storia Patria per la Puglia, in collaborazione con la Società Storica di Terra d’Otranto e il Rotary Club Brindisi Valesio, ha promosso un incontro di studi che ha analizzato quanto la Valigia abbia influito sulle trasformazioni che pure interessarono, sotto ogni aspetto, la città adriatica. Da questa iniziativa è scaturito un volume che contiene sia gli atti dell’incontro svoltosi in videoconferenza il 2 dicembre 2020, che un’ampia raccolta di immagini d’epoca. L’edizione si deve alla Società Storica di Terra d’Otranto e alla Società di Storia Patria per la Puglia, sezione di Brindisi e alla realizzazione del libro hanno concorso Titi Shipping, Rotary Club Brindisi Valesio, le sorelle Cornelia, Paola e Rosy Barretta. Il volume, la cui cura redazionale è stata di Domenico Urgesi, si avvale anche del patrocinio del consiglio regionale della Regione Puglia.

Se ne parlerà oggi pomeriggio alle 17.30 nel Teatro Verdi di Brindisi durante l’incontro di presentazione del volume “Brindisi e la Valigia delle Indie 1870-1914” di Antonio Caputo, Giacomo Carito e Franco A.Mastrolia. Dopo i saluti, alla presenza degli autori, ci sarà la relazione dell’avvocato Roberto Fusco, presidente onorario della Camera Civile di Brindisi, mentre coordinerà il professor Domenico Urgesi, presidente della Società Storica di Terra d’Otranto.