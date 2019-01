Ha compiuto 90 anni Popeye, il più rissoso e amato marinaio dei fumetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È rissoso, altroché se lo è. È irascibile, manesco. Non si può dire che sia un bell'uomo, è calvo, guercio da un occhio. E poi è sproporzionato, perché se è vero che ha dei bicipiti da fare invidia e dei polpacci da calciatore, è anche vero che non ha certo il torace di un culturista. E vogliamo parlare del suo grado di cultura? Praticamente a livello zero: parla sgrammaticato, tenendo la pipa stretta a un angolo della bocca, spara spesso vocaboli da far venire...