“La carenza di calcio provoca dei fenomeni curiosi, tipo richiamo verso la lettura, la meditazione, incupimento del tono psichico generale, alcolismo, gioco del tennis, aeromodellismo”. Sono le parole di Beppe Viola di professione giornalista Rai, anche se accanto al suo nome si potrebbero annoverare decine di altre “professioni”: narratore sportivo, telecronista, scrittore, autore di satira, paroliere di canzoni, umorista e sceneggiatore.

Nato il 24 ottobre 1939, a Milano, è stato tra le personalità più interessanti della cultura e del giornalismo tra gli anni Sessanta e l’inizio degli anni Ottanta in Italia. Entra in Rai nel 1961 dopo aver risposto negativamente, con piglio sornione, alla domanda: “Lei è comunista?”. E Viola, brillante e geniale, era quello che, all’esame di Stato per diventare giornalista, davanti alla commissione presieduta da Enzo Biagi che credeva di metterlo in difficoltà chiedendogli: “Secondo lei, Fanfani nello schieramento della Dc sta a destra o a sinistra”, rispose: “Dipende dai giorni!”.

Verve e pungente vena ironica

Inserire Beppe Viola tra le grandi firme del giornalismo sportivo è riduttivo, poiché una figura così complessa e dinamica risulta difficile delimitarla in una categoria “professionale”. La sua verve e la sua pungente vena ironica lasciavano il segno nei suoi scritti, nei suoi servizi e resoconti sportivi e nelle sue infinite narrazioni.

Gianni Mura scriveva che “il Beppe” “ebbe un colpo di fortuna nel ‘63: cadde la linea da Wembley, finale di Coppa dei Campioni tra Benfica e Milan. Sparì la voce di Carosio e s’inserì dallo studio Viola (milanista), raccontando senza strillare il 2-1 di Altafini. Ma pochi se lo ricordano”. Molti, invece, se lo ricordano per l’intervista a Gianni Rivera, il Golden Boy o l’Abatino, sul tram numero 15, che resta un pezzo di grande giornalismo. Se lo ricordano pure “per i duetti alla Domenica sportiva - scriveva sempre Mura - con due mostri sacri del giornalismo scritto dei tempi Gualtiero Zanetti e Gianni Brera. Beppe era la spalla ideale, sapeva toccare i tasti giusti. E pazienza se aveva le palpebre a mezz’asta, come non avesse dormito. Magari s’era svegliato alle 10. Ma era andato a letto alle 5. Perché la Milano di Beppe, e di tanti altri, era notturna”.

Partecipò a varie edizioni della Domenica sportiva (1978-1982) e fu corrispondente da Milano per il “90° Minuto” (con la conduzione di Paolo Valenti). Ma Viola scrisse anche per alcuni giornali e per la rivista “Linus”, all’interno della quale aveva la sua rubrica “Vite vere” (1977-1982), dove dava sfogo alla sua vena umorista, al suo estro sarcastico e al suo talento di sceneggiatore di storie.

Tanti amici al Derby Club

Ma “il Beppe” era soprattutto un habitué del Derby Club, a Milano, tra i più celebri locali notturni attivi tra gli anni Sessanta e Settanta, frequentato da personaggi famosi della musica, del cinema e dello spettacolo. Fra questi vi erano artisti dei quali Viola era amico: Cochi e Renato, Teocoli, Villaggio, Abatantuono, Boldi e Toffolo. E spesso era proprio “il Beppe” a scrivere i testi delle loro battute e delle loro gag. Aveva un’amicizia, sin dall’infanzia, con Enzo Jannacci e con lui, e per lui, scrisse canzoni di successo come “Tira a campà” e “Vita, vita” (insieme a Lina Wertmüller), “Rido”, “Saxophone”, “Secondo te... che gusto c’è?”, “E allora andiamo”. Fino alla celebre “Quelli che...”. E l’amicizia fraterna che legava i due portò Jannacci, poco tempo dopo la morte di Viola, a scrivere una canzone a lui dedicata e intitolata “L’amico”.

La vitalità di Beppe Viola e l’esuberanza del gruppo di “amici milanesi” si davano spesso appuntamento in un altro luogo “simbolo” della città meneghina di quegli anni: il Bar Gattullo, nei pressi di Porta Ludovica. Qui, tra panini, spaghettate e pasticceria, era stato istituito “l’ufficio facce”, che funzionava così: a un tavolo Cochi e Renato, Jannacci, Teocoli e Viola fissavano chi entrava al bar e stabilivano a quale squadra di calcio appartenesse, poi subito dopo mandavano qualcuno a verificare: “Lei è del Milan?”.

Con Jannacci scrisse "Romanzo popolare" di Monicelli

Beppe Viola lasciò il segno anche nel cinema, fu sceneggiatore del film “Romanzo popolare” (1974) di Mario Monicelli, con Ugo Tognazzi, Michele Placido e Ornella Muti. L’aveva scritto a quattro mani proprio con il suo fraterno amico Jannacci, a partire dalla struggente colonna sonora Vicenzina e la fabbrica. Viola partecipò anche ad una scena del film, con un simpatico e rapido cameo, e come scrive Max Castellani “a Monicelli in regia, oltre alla sceneggiatura, gli era piaciuta anche la bella faccia di Viola, volto giusto per il ruolo del bigliettaio del cinema di periferia”. Poi dopo qualche anno scrisse anche la sceneggiatura del film “Cattivi Pensieri” (1976) di Ugo Tognazzi.

Beppe Viola era instancabile e inesauribile: era uno che lavorava, scriveva e aveva sempre un progetto da realizzare, l’ultimo fu Magazine, un’agenzia giornalistica, nel 1982. Infatti, come diceva Gianni Mura aveva “un’aria ciondolante da fancazzista, che non gli ha impedito di sgobbare come una bestia per tutta la sua breve vita e di morire lavorando”.

Beppe Viola morì a soli 43 anni, una domenica sera, il 17 ottobre 1982 mentre stava curando la sintesi della partita Inter-Napoli (finita 2-2) per la Domenica sportiva. Si accasciò sulla sua macchina da scrivere, negli studi Rai, in seguito a un’emorragia celebrale. “E’ andato!” disse all’Ospedale Fatebenfratelli il suo medico curante, Enzo Jannacci.

Gianni Brera, che di Viola apprezzava l’intelligenza e l’originalità, lo soprannominò “Pepinoeu” e nei giorni seguenti alla sua morte, gli dedicò uno dei pezzi più belli: un “coccodrillo” struggente che letto, ancora oggi, genera profonda commozione: “Era nato per sentire gli angeli e invece doveva, oh porca vita, frequentare i bordelli... Povero vecchio Pepinoeu! Batteva con impegno la carta in osteria e delirava per un cavallo modicamente impostato sulla corsa; tirava mezzo litro e improvvisava battute che sovente esprimevano il sale della vita. Aveva un humour naturale e beffardo: una innata onestà gli vietava smancerie in qualsiasi campo si trovasse a produrre parole e pensiero. Lavorò duro, forsennatamente, per aver chiesto alla vita quello che ad altri sarebbe bastato per venirne schiantato in poco tempo. Lui le ha rubato quanti giorni ha potuto senza mai cedere al presago timore di perderla troppo presto. La sua romantica incontinenza era di una patetica follia. E io, che soprattutto per questo lo amavo, ora ne provo un rimorso che rende persino goffo il mio dolore”.