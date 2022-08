Nel corso dell’importante Convegno di Studi “S.Oronzo: tra Storia, Arte, Letteratura”, tenutosi a Lecce dal 30 giugno al 1° luglio nel Salone dell’Episcopio e organizzato da Arcidiocesi di Lecce, Dipartimento di Beni Culturali di Unisalento e Società di Storia patria, fra le tante relazioni dei vari studiosi, ha suscitato particolare curiosità quella sul prete veggente Domenico Aschinia, dal titolo “Il controllo del Sacro: il caso del culto di Sant’Oronzo”, tenuta dal professor Eugenio Imbriani, docente di Antropologia culturale all’Università del Salento.

A riscuotere l’interesse dei convegnisti è stato il fatto che essa raccontasse un episodio della storia “religiosa” della città di Lecce finora poco conosciuta, ovvero quella del prete veggente calabrese Domenico Aschinia che sosteneva di avere delle visioni attraverso le quali comunicava con Sant’Oronzo. Inviato a Lecce su disposizione dell’Inquisizione, che probabilmente lo teneva sotto osservazione, di lui le cronache del tempo raccontano che durante l’imperversare della peste nel Regno di Napoli, “a gran voce percorrendo le strade della città incitava i leccesi a scegliere come patrono Sant’Oronzo, primo martire leccese come narrato da una antica tradizione”.

Correva l'anno 1656...

Era l’anno 1656 quando quella grave pestilenza si diffuse nel Regno di Napoli, si legge nella relazione, e il timore del contagio mise in allarme le città e le province. Il rimedio per evitarlo, allora come ancora oggi di fronte a una pestilenza (o pandemia che dir si voglia), era costituito dal confinamento, per cui bisognava impedire ai viaggiatori di entrare tra le mura delle città e nei paesi, e soprattutto l’igiene personale.

In una società profondamente religiosa quale era la Lecce del diciassettesimo secolo, fu naturale per i cittadini chiedere aiuto ai propri santi protettori. Soprattutto perché la peste, per la quale non esistevano ancora strumenti e conoscenze per spiegarla in termini scientifici, dai predicatori veniva indicata come una “punizione divina” per i peccati commessi dalla gente.

“Punizione” che però non colpì la città di Lecce, che rimase immune dal contagio. E scoprì di avere dalla propria parte un grande protettore, un santo fino ad allora dimenticato, di nome Oronzo, che a quanto pare godeva di una speciale considerazione in Paradiso. Questo, raccontano ancora le cronache di quel periodo, pare lo avesse rivelato egli stesso apparendo più volte a un prete calabrese, tal Domenico Aschinia, un veggente che era sotto il controllo dal Sant’Uffizio (anche se non se ne conosce la causa) e che era stato affidato alle cure di Luigi Pappacoda, l’allora vescovo di Lecce.

Ventotto visioni soprannaturali

Le cronache narrano che questo prete ricevette, a partire dal mese di aprile di quell’anno, ben ventotto visioni soprannaturali, in cui gli apparivano di volta in volta Oronzo, lo stesso Cristo, il diavolo, oppure riceveva immagini del Paradiso e dell’Inferno, di cori angelici e di supplizi. Oronzo, secondo il veggente, si presentava come “primo vescovo di Lecce” e protettore della città per via della potenza della sua intercessione presso Dio, grazie all’altissima considerazione di cui godeva in Paradiso. Insieme con Giusto, Fortunato, Emiliana, Petronilla e alcuni angeli, avrebbe quindi difeso la città dal flagello, impedendogli l’accesso tra le mura. E pare che più di qualcuno in quei giorni avesse visto quelle figure levitare sulle porte cittadine, come sentinelle vigilanti e agguerrite.

Fu istituita la festa il 26 agosto, giorno del martiro del santo

Il veggente Aschinia riferiva il contenuto di ogni visione al suo padre spirituale e al vescovo, i quali provvedevano poi a diffondere presso la cittadinanza il contenuto delle rivelazioni e di dare seguito alle sue indicazioni: il santo esigeva il culto dovuto, la protezione richiedeva il riconoscimento della sua opera e del suo valore. Fu così istituita la festa che venne celebrata il 26 agosto, data del suo martirio. Sant’Irene, patrona di Lecce fino a quel momento, venne di fatto surclassata: S.Oronzo trionfò sui santi espressi dai potenti ordini religiosi (in particolare i Teatini e i Gesuiti). La devozione per il santo crebbe rapidamente, in città e nei paesi, e con essa si affermò il primato del vescovo e dell’istituzione episcopale sulle altre organizzazioni cittadine, sia religiose che civili. In pochi anni il culto di Sant’Oronzo si diffuse in tutta la Terra d’Otranto, a Ostuni, nel Brindisino e nel resto della Puglia, fra cui Turi, le Murge baresi e la stessa Bari dove è tuttora presente una importante tradizione iconografica.

Ma oltre le presunte visioni del prete Aschinia, bisogna però riconoscere che esisteva da secoli una antica tradizione riportata da documenti medioevali di epoca normanno–bizantina che citano una strada nei pressi di un fondo indicato come “Caput Sancti Orontii Martyri”, lì dove attualmente sorge la chiesa di S.Oronzo fuori le mura, nel luogo in cui si ritiene che il santo fosse stato decapitato. E la tradizione narra ancora di Oronzo che incontrò Giusto, discepolo di Paolo, naufrago sulla spiaggia di San Cataldo, il quale lo inizia al Cristianesimo: il simbolo del nuovo credo che dall’Oriente giunge nel Salento.