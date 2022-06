Arte e pandemia, ecco “Soglie. Diversi stadi di separazione”: il video del Festival della Valle d'Itria

La resistenza del Festival della Valle d’Itria durante i due anni pandemici raccontati dalla voce di Sara Putignano in un video realizzato grazie al sostegno della Programmazione Puglia Sounds Producers 2022.

Il patrimonio digitale del Festival della Valle d’Itria, organizzato dalla Fondazione Paolo Grassi, si arricchisce di un inedito: fino al 31 luglio 2022 è infatti disponibile sui canali social, sulla webTV e sui canali YouTube sia della Fondazione che del Festival, un nuovo video “Soglie. Diversi stadi di separazione” firmato da Francesco Neglia e Graziano De Pace prodotto dall’Istituzione martinese grazie al sostegno di “Programmazione Puglia Sounds Producers 2022”, operazione finanziata a valere sul POC Puglia 2007-2013 – Azione “Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo”.

Il video

Negli ultimi due anni, a causa della pandemia, è cambiato il modo di fare arte dal vivo: sono stati ripensati gli spazi sul palcoscenico e quelli per gli spettatori, è cambiata la percezione individuale e collettiva della realtà. Tutto è mutato, quasi distorto. Partendo da questa nuova consapevolezza il compositore martinese Francesco Neglia (1988) ha iniziato un percorso di “rimanipolazione” in chiave elettronica e contemporanea delle musiche eseguite nelle due ultime edizioni del Festival della Valle d’ltria. Contemporaneamente Graziano De Pace - video maker con esperienza decennale nella produzione audiovisiva - ha documentato la produzione musicale, sul palco e dietro le quinte. I due linguaggi e i due diversi punti di vista si intrecciano in Soglie. Diversi stadi di separazione e riportano una rilettura di ciò che è avvenuto in Puglia e a Martina Franca grazie alla volontà di andare comunque avanti.

Ad accompagnare le immagini, oltre la musica di Neglia, è la voce dell’attrice pugliese Sara Putignano, protagonista della produzione dell’opera di Strauss Arianna a Nasso andata in scena proprio nel 2020, edizione numero 46 del Festival dal titolo “Per ritrovare il filo”. I testi sono stati scritti da Alberto Triola, direttore artistico della manifestazione dal 2010 al 2021.