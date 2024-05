Armonia, weekend di ospiti e letture in Terra d'Otranto

Penne d'eccellenza nel Capo di Leuca: Gianrico Carofiglio, Alessandro Piperno, Alice Valeria Oliveri e Francesca Santolini animeranno il week end del basso Salento. Prosegue così, ad Alessano l'anteprima della decima edizione di "Armonia. Narrazioni in Terra d'Otranto" il festival letterario organizzato dalla Libreria Idrusa (che quest'anno festeggia i suoi 20 anni) e dall'associazione NarrAzioni, con la direzione artistica di Mario Desiati, proporrà la dozzina del Premio Strega, il vincitore del Premio Italo Calvino, incontri, presentazioni, appuntamenti inediti e speciali in giro per il Salento sul tema Libertà d'essere.

Si parte questa sera alle 19, in Piazza Castello (in caso di pioggia a Palazzo Ducale Sangiovanni) con "Ecofascisti. Estrema destra e ambiente" della giovane giurista ambientale e militante del nuovo ecologismo pragmatico Francesca Santolini (Einaudi) che dialogherà con il giornalista e linguista Annibale Gagliani. Alle 20 il direttore artistico Mario Desiati, con letture a cura di Donato Chiarello, accoglierà lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio con "L'orizzonte della notte" (Einaudi) che vede il ritorno dell'avvocato Guido Guerrieri in un romanzo poderoso e commovente.



Domani, sempre alle 19, nel Palazzo Sangiovanni la scrittrice e giornalista Alice Valeria Oliveri presenterà il suo "Sabato Champagne" (Solferino) in dialogo con Valeria Bisanti e con letture di Michela Leopizzi. La storia è quella di Anita, una bambina solitaria, affidata alla televisione per lunghe giornate e diventata adulta nei decenni in cui l'Italia diventa teledipendente. Alle 20 gran finale con Alessandro Piperno che, intervistato da Mario Desiati e Michela Santoro presenterà "Aria di famiglia" (Mondadori). Da giovedì 23 a domenica 26 maggio i vari contenitori culturali del comune di Presicce-Acquarica ospiteranno poi le autrici e gli autori della "dozzina" della 78ma edizione del Premio Strega. Da sette anni, infatti, il festival Armonia accoglie l'unica tappa salentina dello Strega Tour.

Il programma prenderà il via giovedì 23 alle 19 nel Castello Medioevale in località Acquarica con Daniele Rielli (Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale - Rizzoli) e Paolo Di Paolo (Romanzo senza umani - Feltrinelli). Venerdì 24 alle 19 nella Chiesa di San Giovanni in località Acquarica la seconda serata ospiterà Melissa Panarello (Storia dei miei soldi - Bompiani) e Chiara Valerio (Chi dice e chi tace - Sellerio).

Sabato 25 dalle 19 la Masseria Celsorizzo in località Acquarica accoglierà tre presentazioni con Raffaella Romagnolo (Aggiustare l'universo - Mondadori), Adrián N. Bravi (Adelaida - Nutrimenti) e Antonella Lattanzi (Cose che non si raccontano - Einaudi). Domenica 26 maggio si parte alle 10.30 nell'atrio di Palazzo Ducale in località Presicce con Sonia Aggio (Nella stanza dell'imperatore - Fazi) e Tommaso Giartosio (Autobiogrammatica - Minimum Fax). Finale dalle 19 sul Giardino Pensile del Palazzo Ducale in località Presicce con Valentina Mira (Dalla stessa parte mi troverai - SEM), Dario Voltolini (Invernale - La nave di Teseo) e Donatella Di Pietrantonio (L'età fragile - Einaudi).

