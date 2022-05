Addio ad Annalucia Lomunno, la scrittrice morta all'improvviso all'età di 50 anni

La scrittrice Annalucia Lomunno è morta improvvisamente all'età di 50 anni. La notizia si è appresa oggi, nel giorno del funerale nella chiesa di San Michele Arcangelo a Castellaneta (Taranto), dove era nata nel 1972. Nel 2001 ha pubblicato il romanzo «Rosa sospirosa» (Piemme), che era stato selezionato fra i finalisti del Premio Strega: fu salutato favorevolmente dalla critica in virtù della novità di un linguaggio speciale, intriso di vernacolo pugliese e di espressioni familiari al mondo dei giovani di allora. Nel 2003 ha pubblicato «Nero Sud» (Piemme), un romanzo che offre un ritratto graffiante della profonda Puglia, con la descrizione della vita di paese tra chiacchiere, volgarità, vigliaccherie, le lingue velenose e maldicenze. Nel 2009 è uscito «Troppe donne per un delitto» (Marinotti), un giallo in cui l'insegnante di ginnastica è ucciso con un peperone all'arsenico: la vicenda svela un mondo provinciale, che si mostra con apparente normalità, in realtà permeato di stravaganza e grettezza, che l'autrice descrive con realismo e ironia. Lomunno era collaboratrice di «Confidenze», una delle riviste femminili italiane più diffuse.

