Un’egiziana, il Salento e la scrittrice “fantasma”

“La gente in Italia non sta attenta. Per due volte, da quando mi son messa a camminare, ho rischiato che qualcuno mi travolgesse. D’accordo, la banchina è molto stretta e la strada piena di curve. Ma andate piano, dico io. Che bisogno avete di sfrecciare con questi grandi fuoristrada su una via che è chiamata lungomare proprio perché il mare lo si osservi…”.

Una ragazza egiziana nel Salento

Lei è Hanaa, un’egiziana che cammina sulle...

