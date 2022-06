Angelina Jolie arriva in città per girare il film: centro storico bloccato, ecco il piano del Comune

Inizieranno lunedì le riprese del film hollywoodiano diretto da Angelina Jolie, a Martina Franca. Per due giorni buona parte del centro storico diventerà un set internazionale. Per prevenire i disagi alla popolazione, è stata predisposta una ordinanza dirigenziale firmata dal comandante della polizia locale Egidio Zingarelli, con la quale sono specificate le zone saranno interessate dalle riprese. Da Palazzo Ducale arriva comunque la rassicurazione per i residenti ai quali non sarà impedito di accedere alle e dalle loro case. I divieti sono in vigore per tutta la giornata, quindi si presume dalla mezzanotte tra domenica e lunedì e fino alla fine della giornata di martedì.

Il piano traffico

Si legge nella nota del Comune: «Il 6 e 7 giugno è istituito il divieto di sosta temporaneo con rimozione coatta dei veicoli in piazza D'Angiò nell'area antistante il centro servizi (lato prospiciente via F.lli Caramia), su ambo i lati della strada in via Mascagni, in via Giuseppe Aprile, in via Pietro Barnaba, in via Pietro Santoro; in alcuni tratti di via Vincenzo Bellini, di Vico II Salvator Rosa, Via Mercadante, via Bellini, via Donizetti», praticamente su tutta l'extramurale. «Sempre lunedì 6 e martedì 7 giugno, per l’intera giornata, è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale, nonché il divieto di sosta temporaneo con rimozione coatta dei veicoli compresi quelli a servizio delle persone con ridotta capacità di deambulazione, munite di apposito contrassegno, in piazza Plebiscito, piazza Maria Immacolata e via Garibaldi, fatta eccezione per i veicoli di produzione, le macchine di scena, gli animali di scena; il traffico veicolare sarà deviato lungo altri itinerari indicati dalla segnaletica mobile provvisoria posta in loco. Preavvisi di chiusura e di deviazione dei flussi di traffico, con collocazione di transenne – sbarramenti, riguarderanno Piazza Roma incrocio Corso Vittorio Emanuele, Corso Vittorio Emanuele incrocio via Salvator Rosa, via Vincenzo Bellini incrocio via Principe Umberto, via Alessandro Manzoni via Ignazio Ciaia; − via Camillo Benso Cavour incrocio via Torquato Tasso; − via Cirillo incrocio via Buonarroti. Fino al 10 giugno è istituito il divieto di sosta temporaneo con rimozione coatta dei veicoli, in corso dei Mille, dal civico 125 al civico 139». Il Comune ha ritenuto opportuno inviare una ulteriore nota esplicativa: «Il transito ai residenti della zona sarà sempre garantito e favorito in tutte le strade interessate dalle riprese cinematografiche. Così come sarà garantito il transito dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. Le uniche zone interdette al transito dei non residenti, lunedì 6 e martedì 7 giugno, per l’intera giornata, sono piazza Plebiscito, piazza Maria Immacolata e via Garibaldi, interessate alle riprese, nelle quali saranno chiuse le attività commerciali e di ristorazione. Le strade e le piazze di accesso al centro storico, nei giorni 6 e 7 giugno, saranno presidiate da agenti delle forze dell’ordine e dagli steward della casa di produzione cinematografica disponibili a fornire qualsiasi indicazione e informazione ai cittadini e a tutti coloro che saranno di transito».