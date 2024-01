Alfredo Calabrese morto, addio al prof e studioso: aveva diretto l'Accademia delle Arti

Aveva la capacità, rara, di parlarti e di spiegare senza mai l’enfasi dottorale. Ti trascinava nella discussione, e nel mentre produceva un profluvio di nozioni e notizie, date e numeri. Su tutto e di tutto. La storia, che intrecciava sempre con precisi elementi geografici, l’arte che faceva assurgere al trionfo estetico della bellezza; e poi l’archeologia (non era raro vederlo, anche solo fino a pochi anni fa, in perlustrazioni tecniche e solitarie in giro per le campagne del circondario, con i pantaloni inzaccherati e in mano qualche reperto ritenuto rilevatore di una sua intuizione, di un traccia cercata e trovata a suffragare chissà quale teoria), la scienza, la pittura, la scultura. Perché Alfredo Calabrese, docente e direttore, era questo e tanto di più.

Costantemente pronto a raccontare, a trasmettere, a tramandare ciò che aveva imparato e appreso in anni di studio. Perché l’analisi esegetica e l’approfondimento sono stati i cardini della sua vita, interamente dedicata alla conoscenza. Vita che si è fermata oggi, alle prime luci dell’alba. Lo scorso settembre aveva compiuto 93 anni.

Chi era

Figlio di Salvatore Calabrese, medico e filantropo, Alfredo ha speso la sua esistenza nell’inseguire il sapere. Quasi un’ossessione, che lo portava alla spasmodica ricerca di documenti, libri, cimeli, opere d’arte. Tutti catalogati e conservati in quella che più della sua casa, si configura come un’esposizione permanente di volumi, quadri, manufatti, oggetti rari e storici. Docente di Plastica ornamentale presso l’Accademia di Belle arti di Lecce come professione, della stessa è stato per anni direttore, fino al pensionamento. L’arte dunque, per lui, come stella polare. In qualsiasi ambito e ad ogni latitudine. Lo coinvolgeva e lo entusiasmava. Ed era fiero di poterla veicolare come strumento di crescita e di civiltà, quando sovente veniva invitato a convegni ed eventi pubblici.

Appassionato, fervente, intenso nel suo approccio divulgativo. Tante sfaccettature di una stessa medaglia. Ma forse ciò che più lo intrigava, almeno stando all’esperienza personale di chi scrive, era narrare fatti e luoghi del suo paese Della sua Campi Salentina (anche se era nato a Genova). Di baronie e marchesati, di nobili e plebei, di luoghi, strade e corti, tra cui si destreggiava con la naturalezza di un profondo conoscitore di chi ama un territorio per molti aspetti amaro ma comunque sempre seducente e suggestivo. E tra palazzi, chiese e cappelle si sentiva davvero a proprio agio. Di Calabrese ha voluto lasciare un personale ricordo il giornalista e studioso di storia locale Pompilio Toscano, che con lui ha collaborato in diverse occasioni iniziative culturali.

«Con Alfredo Calabrese - sottolinea Toscano - scompare una delle figure più rappresentative della cultura e dell’arte salentine. Profondo conoscitore dell’antichità, non si è limitato a raccontare con passione la storia, ma l’ha dimostrata con il rigore dello scienziato. I tanti reperti da lui raccolti negli anni costituiscono un prezioso patrimonio di fonti storiche che egli sottoponeva ad uno studio rigoroso per ricavare da esse le verità sui argomenti e personaggi del passato della nostra terra. Il professore Calabrese è stato uno dei massimi conoscitori degli accadimenti che, nei secoli, hanno interessato l’area nord salentina. Si deve anche a lui, ad esempio, la scoperta della cappella gotica nella nostra collegiata Santa Maria delle Grazie. Animato da un profondo fervore tutto meridionalista, ha profuso sempre il suo impegno per la diffusione del sapere e per la preservazione del nostro patrimonio identitario».

I funerali non sono stati ancora fissati. Si aspetta il ritorno del figlio, docente universitario, dall’America. Con tutta probabilità si svolgeranno domani, con orario ancora da stabilire, nella chiesa matrice.