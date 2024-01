Addio a Sandra: i ciak e i ricordi dei film in Puglia

Se n'è andata così, leggera, luminosa Sandra Milo l'attrice musa di Fellini che l'aveva soprannominata Sandrocchia, forse in onore della sua proverbiale ironia che non ha mai oscurato però la sua incredibile bellezza, nemmeno a 90 anni suonati. I figli Debora, Ciro e Azzurra hanno dato la notizia di una mamma che si è spenta serenamente nel suo letto, circondata dall'amore della sua famiglia e dei suoi amati cani Jim e Lady, proprio come lei voleva. Un'anima impalpabile, un ruolo da svampita datole dal regista simbolo del cinema italiano d'autore che, dopo la partecipazione al film "8½" e "Giulietta degli Spiriti", pellicole per le quali l'attrice venne premiata con il Nastro d'argento come Migliore Attrice Non Protagonista, rimase folgorato e la legò a sé per 17 lunghi anni d'amore. Una donna che non perdeva mai la sua eleganza e dalle mille velleità artistiche.Il suo rapporto con la Puglia si era rinsaldato nel tempo, era innamorata del Salento: «Niente ti commuove come la bellezza» aveva dichiarato durante un'intervista quando, nel 2019, venne a girare alcune scene del film "Free" per il regista Fabrizio Maria Cortese, tra Racale e Gallipoli. E della "città bella" si innamorò profondamente, pronunciò quelle parole proprio ammirandone il mare. Il suo ultimo passaggio in Puglia nel giugno del 2022, in qualità di responsabile nazionale del settore Spettacolo del Movimento Autonomi e Partite Iva, che la vide a Taranto per un incontro elettorale a sostegno della candidatura a sindaco di Rinaldo Melucci. La sua prima volta nel Salento, però, risale al 2009 e si deve all'intuizione di Massimiliano Verdesca che la volle nel ruolo della nonna rock per la sua opera prima, "Viva Zappatore". Un film che lasciò un segno nell'attrice nata a Tunisi, la pellicola venne premiata come miglior film narrativo al Brooklyn Film Festival 2011 mentre la Milo, grazie al ruolo interpretato vinse il premio come migliore protagonista femminile. E ancora, sempre in Puglia aveva girato il film "Un nemico che ti vuole bene", ambientato anche nel capoluogo salentino insieme a Diego Abatantuono. «Lecce ha imprigionato il sole nelle sue pietre. Le case sono luce dichiarò l'attrice e la gente per le strade vive la città come se ce l'avesse addosso».Nel 2013 portò i suoi saluti al Carnevale di Putignano , dedicato quell'anno a Federico Fellini. Ma Lecce divenne per lei una seconda casa, a cominciare dalla Cotognata Leccese dove l'aveva accolta Barbara De Matteis, attrice cara a Ozpetek e Winspeare. E il rapporto speciale con Angela e Marco, i titolari di Povero, l'enogastronomia alle spalle di Piazza Sant'Oronzo che scelse anche per presentare il suo libro di poesie intitolato "Il corpo e l'anima", dove veniva fuori la sua anima pura e anche un po' nascosta da quel personaggio che le aveva portato tanta fortuna, ma che non raccontava tutto di lei. Sandra è stata al gioco in tutti i suoi ruoli, nella sua lunga carriera aveva l'aria di divertirsi nel modo più leggero e scanzonato esistente. Lo ha fatto però davanti alla macchina da presa di geni del calibro di Roberto Rossellini, Dino Risi, del già citato e amatissimo Fellini, poi Pupi Avati, Gabriele Salvatores. Ed è sempre lei al fianco di attori come Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Gino Cervi, dagli anni Ottanta in poi ha conquistato anche la televisione, allargando trasversalmente il suo pubblico tra le nuove generazioni. È infatti dell'89 "Piccoli fans" su Rai2, e poi arrivano tanti altri programmi in onda alternativamente su Rai e Mediaset. Negli anni Duemila è ancora al cinema in "Il cuore altrove" di Pupi Avati e in "Happy Family" di Gabriele Salvatores. «Era una persona davvero speciale, non chiacchierava mai, non faceva pettegolezzi, era sempre ben messa nei confronti del prossimo, era unica. Non ho mai conosciuto una persona così». Con queste parole Mara Maionchi ha ricordato Sandra Milo su diverse testate giornalistiche, compagna di viaggio di Orietta Berti, Mara Maionchi e Marisa Laurito nel divertente programma "Quelle brave ragazze" in onda Sky tra il 2022 e il 2023. La sua dipartita è stata, ancora una volta, la conferma della sua eleganza e discrezione. I funerali si svolgeranno mercoledì alle 12 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo. Questa mattina dalle 10 invece, sarà possibile dare l'ultimo saluto all'attrice in Campidoglio dove sarà ospitata la camera ardente.© RIPRODUZIONE RISERVATA