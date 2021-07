A Mogol l'Olio della Poesia 2021

Torna l'Olio della Poesia nella piazza centrale di Serrano, la frazione di Carpignano Salentino. Torna per la 25esima volta, dopo un anno di sospensione a causa della pandemia, e stavolta accoglie e premia un poeta che con i suoi versi ha fatto la storia della musica italiana dando vita a successi immortali divenuti patrimonio genetico di generazioni di giovani e meno giovani. Domenica 18 luglio, infatti, alle 20.30, il Popolo della Poesia chiamato a raccolta nella splendida piazza Lubelli di Serrano incontrerà Giulio Rapetti, ovvero Mogol, e potrà riascoltare i suoi versi, ormai entrati a far parte della storia della letteratura italiana, oltre che della musica.Ma non sarà solo Mogol il protagonista della serata. Al dottor Luciano Villanova, titolare dell'azienda farmaceutica salentina Lachifarma che opera nel mercato nazionale e internazionale della salute, attraverso la continua ricerca e la produzione di farmaci etici, sarà infatti assegnato il premio Salento d'Amare. A entrambi, poi, andrà il premio consistente in una grande quantità di olio extravergine di oliva, prodotto e donato da due aziende olivicole locali, l'Oleificio Cooperativo San Giorgio e l'Azienda Oliovinicola Zacheo. Con queste motivazioni: A Mogol, in cambio dei suoi versi che regalerà al Popolo della Poesia; al dottor Luciano Villanova per l'amore che riserva al nostro territorio e per l'impegno profuso dalla sua azienda nel campo della salute. I testi di Mogol saranno quindi raccolti e pubblicati come ogni anno nel quaderno Sulla Collina delle emozioni stampato in copie numerate e fuori commercio distribuite gratuitamente la sera della manifestazione. Il quaderno sarà curato dal giornalista Massimo Melillo, con un breve saggio di Gianfranco Salvatore, unico studioso di Mogol in Italia ad aver dedicato al suo stile lirico un libro e altre pubblicazioni.

Durante la manifestazione - organizzata come sempre con la direzione artistica di Peppino Conte - sarà anche consegnato il premio Millennium, a cura del Comune di Cursi, consistente in un manufatto artistico di pietra leccese, all'Associazione Culturale Teatrale di Martano Itaca min fars hus per l'impegno continuo a promuovere la poesia attraverso incontri, dibattiti, presentazioni.

In programma anche interventi musicali a cura del duo Salvatore Pasca (sax baritono) e Daniele Rubichi(sax soprano), mentre l'attore Francesco Piccolo del Teatro La Busacca leggerà alcuni testi di Mogol insieme all'autore e ad alcuni suoi giovani attori. A condurre la serata sarà Stefania Della Tomasa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA