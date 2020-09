«Consegnaci l'incasso» e lo minacciano con la pistola: rapina alla Zoosafari pieno di gente

Ultimo aggiornamento: 22:56

Un colpo studiato nei minimi dettagli da chi sapeva che a quell'ora ci sarebbe stato il trasferimento del denaro e chi avrebbe avuto il compito di farlo. Due banditi, a volto coperto e armati di pistola, sono entrati in azione nel primo pomeriggio di oggi allo Zoosafari di Fasano in quel momento stracolmo di gente.Hanno intercettato l’impiegato che, con un trolley, stava portando l’incasso della mattinata (circa 13.000 euro) dalle casse alla direzione dove si trovano anche gli uffici di ragioneria. Un percorso di poche decine di metri ma che sono bastate ai due rapinatori ad avere la meglio sull’addetto che quotidianamente effettuava questa operazione. I banditi hanno puntato le armi verso l’uomo che non ha potuto far altro che consegnare loro il trolley pieno di banconote appena prelevate dalle casse.Dopo di che i rapinatori sono fuggiti via e attraverso un buco nella recinzione si sono diretti nella fitta boscaglia che sovrasta il parco faunistico fasanese. E’ scattato immediatamente l’allarme e sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Fasano che hanno avviato le indagini cominciando a perlustrare proprio il bosco. Ed è tra alcuni cespugli che è stato rinvenuto il trolley naturalmente vuoto e i passamontagna utilizzati dai rapinatori.