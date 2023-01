Zoo safari di Fasano, Riù non sarà più solo: in arrivo una compagna per il gorilla triste

Si è parlato molto lo scorse settimane di Riù, il gorilla triste dello Zoosafari si Fasano. L’associazione Meta Parma aveva lanciato una petizione su Change.org per liberarlo che in pochissime ora aveva superato le 50mila firme. Ora però pare proprio che ci siano piacevoli novità in arrivo. Riù avrà presto una compagna con cui invecchiare e condividere le sue giornate.

A dare la lieta novella è il direttore del parco faunistico fasanese Fabio Rausa. «Avremo di nuovo degli incontri fondamentali – spiega Rausa -, che potrebbero fare la differenza e potrebbero portare finalmente a Riù una nuova compagnia, direi maglio una nuova compagna, probabilmente di pari età, per poter fare una vecchiaia più serena, più tranquilla in compagnia di un consimile».

La polemica

In merito alla richiesta di liberazione prefigurata dall’associazione che ha indetto la petizione lo stesso Rausa è categorico. «Occorre ribadire che Riù non è liberabile in natura – dice – e non ci sono santuari od oasi che possano accogliere dei gorilla. Un gorilla anziano non può essere spostato dal suo habitat in maniera sconsiderata senza prima valutare i lati negativi di uno spostamento per un esemplare anziano». Riù era stato catturato in Africa quando era un cucciolo, portato via dalla sua terra e lontano dalla sua mamma. Dal 1994 vive nello Zoosafari di Fasano e da anni è al centro delle attenzioni degli animalisti che chiedono di liberarlo.