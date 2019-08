Zaino con 10mila euro dimenticato nel bar Il titolare lo restituisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cliente dimentica uno zainetto con 10mila euro nel bar, il titolare lo rintraccia e lo restituisce. È accaduto a Brindisi ieri mattina: il titolare del bar Vertigo, che si trova in via Provinciale per San Vito, ha ritrovato nel suo locale uno zainetto con all'interno una grossa mazzetta di denaro, carte di credito e documenti. Senza esitare, l'uomo ha cercato di rintracciare il legittimo proprietario e l'ha restituito.È una di quelle storie che raccontano il volto bello e onesto della città e in particolare di Valentino Mele, titolare del bar Vertigo, che ieri mattina trovando lo zainetto e resosi conto del suo contenuto si è adoperato per rintracciare il proprietario e restituirlo. «Erano circa le 10.30 e, come tutte le mattine, il bar era pieno di gente. Persone al bancone, altre sedute al salottino. Non appena la folla si è diradata ho notato uno zainetto nero di pelle poggiato sulla mensola dinnanzi al bancone».Valentino Mele ha subito pensato che qualcuno dei suoi clienti abituali lo avesse dimenticato ed istintivamente ha chiesto ad una delle sue collaboratrici di prenderlo. «Sino a qualche minuto prima c'era stata tanta gente nel bar, difficile dire a chi poteva appartenere così ho chiesto alla mia collaboratrice di prenderlo ed aprilo per vedere se dentro ci fosse un documento di riconoscimento. La ragazza era titubante ma io ho insistito perché volevo restituirlo».Lo zainetto di pelle nera, così, viene aperto e in pochi secondi la giovane si rende conto del prezioso contenuto. «Non ci potevamo credere, dentro c'era una grossa mazzetta di denaro, all'incirca 10 mila euro. Sono un imprenditore, mi è bastato un colpo d'occhio per capire quanti soldi fossero. Poi c'erano anche numerose carte di credito ed altri documenti». Valentino Mele si rende conto che chiunque abbia dimenticato lo zaino sicuramente è preoccupato e non esita a metterlo al sicuro. «Dentro lo zaino - dice - siamo riusciti a trovare una patente di guida, il titolare era un uomo originario di Bergamo, di sicuro una persona di passaggio e non un mio cliente abituale. Qui accanto ci sono i cantieri navali, la Lega. Non so perché ma ho pensato potesse trattarsi di qualcuno che era in zona per lavoro».Dopo circa tre quarti d'ora il legittimo proprietario dello zainetto fa capolino nel bar Vertigo dove Valentino e i suoi collaboratori lo aspettano con il sorriso. L'uomo è visibilmente agitato ma non appena Valentino gli mostra lo zainetto tira un sospiro di sollievo. «Grazie, grazie, grazie. Voi - dice l'uomo - siete da esempio in questa città». Il proprietario della zainetto, come aveva giustamente supposto Valentino, era di passaggio e nella confusione della mattina, per mera distrazione, aveva lasciato la borsa sulla mensola. «Non finiva più di ringraziare. Si vedeva che era agitato. Poi ha voluto per forza darci una ricompensa, ha lasciato 50 euro di mancia al bar anche se noi non volevamo. Io penso, semplicemente, di aver fatto il mio dovere e niente di più. Era giusto così».Valentino Mele non è nuovo a questo tipo di situazioni. Quando il Bar Vertigo, sino a qualche anno fa, si trovava nel centro cittadino un uomo dimenticò, sempre all'interno del suo locale, un borsello con diverse migliaia di euro. Anche in quel caso il titolare del bar non esitò a rintracciarlo e a restituirlo.