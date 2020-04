Xylella, danni per 1,6 miliardi: «Subito interventi diretti»

Ultimo aggiornamento: 10:49

L'impegno per il contenimento della diffusione della xylella e per interventi che permettano il reimpianto di alcune specie resistenti al batterio non deve venire meno, se si vuole evitare che i danni sul piano economico vengano quantificati in decine di miliardi di euro in tutta Europa e in forma consistente in Puglia, dove già la stima dei danni è di 1,6 miliardi di euro. È quanto sottolinea la Coldiretti Puglia, sulla base di uno studio pubblicato dalla prestigiosa rivista americana Pnas (Atti della Accademia nazionale delle Scienze degli Stati Uniti d'America) sulla valutazione dell'impatto di Xylella fastidiosa pauca sull'olivicoltura in Italia, Grecia e Spagna, che sono i maggiori Paesi produttori del mondo di olio di oliva. Lo studio è stato realizzato da un team multinazionale di ricercatori guidato da economisti dell'Università di Wageningen (Olanda).Secondo l'associazione dei coltivatori, «la diffusione della Xylella Fastidiosa potrebbe costare miliardi di euro nei prossimi 50 anni in Europa e in Italia, se l'espansione della zona infetta non venisse arrestata». In Puglia, in 6 anni, il danno stimato ha già superato 1,6 miliardi in euro. Il primo nucleo di olivo colpiti dalla xylella furono scoperti nella zona di Gallipoli nel 2013.La diffusione della Xylella Fastidiosa ceppo pauca, quello pugliese potrebbe causare un impatto economico negativo fino a 20 miliardi in tutta Europa, secondo lo studio pubblicato da Pnas. Nel modello bioeconomico utilizzato non è stato considerato il valore del patrimonio culturale degli ulivi plurisecolari che in Puglia sono circa 10 milioni circa su un totale di 60 milioni di alberi. L'argine al propagarsi della xylella e alla distruzione di un patrimonio economico, paesaggistico e ambientale, sottolineano i dirigenti della Coldiretti Puglia, è «nel reimpianto di oliveti con varietà resistenti così da contenere i danni, mentre la riduzione del tasso di diffusione del batterio e della malattia potrebbe evitare danni fino a 1,3 miliardi di euro».Il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia, partendo da questi dati sottolinea la necessità di «dare immediata e piena attuazione al piano con decreti attuativi e bandi ad hoc così da garantire una boccata d'ossigeno alle aziende agricole e agli agriturismi che stanno affrontando l'ennesima crisi economica a causa del coronavirus». «Il Piano di rigenerazione per l'area infetta del Salento assegna maggiori risorse agli agricoltori con gli interventi compensativi sulle calamità naturali e sulla sottomisura 5.2 del Piano di sviluppo rurale per i reimpianti con varietà resistenti e raddoppia i fondi a disposizione dei frantoi per consentire una adeguata ripartenza. A tal proposito non è ipotizzabile alcun ritardo o rinvio», aggiunge Muraglia .I danni relativi agli anni scorsi sono riferiti soprattutto al Salento, dove gli agricoltori sono senza reddito da 6 anni e dove si contano milioni di ulivi secchi, mentre i frantoi sono stati svenduti a pezzi in Grecia, Marocco e Tunisia. La crisi del sistema ha provocato la perdita di 5mila posti di lavoro nella filiera dell'olio extravergine di oliva, con un trend che rischia di diventare irreversibile, a parere di Coldiretti Puglia.Il presidente di Coldiretti Lecce, Gianni Cantele, chiede alle amministrazioni pubbliche «un impegno risoluto per salvare la filiera dell'olio extravergine di oliva, consentendo agli agricoltori di espiantare e reimpiantare, sbrurocratizzando le procedure così come previsto dal Decreto Emergenze, sostenendo gli agricoltori, i florovivaisti e i frantoiani salentini, tutti in grave crisi di liquidità. Gli agricoltori hanno bisogno di ricostruire il proprio futuro imprenditoriale, anche attraverso la diversificazione colturale, con la immediata spesa delle risorse».Gli autori dello studio pubblicato dalla rivista Pnas sottolineano che, «in considerazione dell'attuale indisponibilità di una cura e di incoraggianti ricerche sul controllo dei vettori, la riconversione con varietà resistenti appare al momento la strategia più promettente a lungo termine. I risultati sottolineano la necessità di rafforzare la ricerca in corso sui tratti di resistenza delle cultivar e l'applicazione delle attuali misure fitosanitarie tra cui il controllo dei vettori e la soppressione dell'inoculo con la rimozione delle piante infette». Due settimane fa sono risultate contagiate dalla xylella una cinquantina di piante nelle province di Brindisi e Taranto. Ed è proprio in queste province che si combatte la battaglia per il contenimento e per evitare che il batterio possa propagarsi in direzione di Bari e della Basilicata.