Volo Brindisi-Torino, disagi ai passeggeri: all'aeroporto Papola la partenza alle 7 posticipata alle 18.40

Mattinata da incubo per i passeggeri Ryanair del volo Brindisi-Torino, che vedrà un ritardo di ben 12 ore rispetto all’orario inizialmente previsto. Il volo Brindisi Torino Ryanair FR8913, nella giornata di oggi, sabato 18 giugno, era schedulato alle 7 del mattino, ma è stato riprogrammato alle 18:40 per circostanze sembrerebbe riguardanti la compagnia aerea, lasciando, però, i passeggeri bloccati in aeroporto.

I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere l’intera giornata all’aeroporto di Brindisi, nella speranza di atterrare a Torino in serata.

I rimborsi

Un disservizio che portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere Torino, che, però, grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria. Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team legale sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004. Per contattare ItaliaRimborso è possibile farlo segnando direttamente il disservizio con il form presente nel sito italiarimborso.it.