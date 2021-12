Volo in ritardo, la compagnia rimborsa 250 euro a persona

Quasi cinque ore di ritardo per il volo Ryanair da Brindisi diretto a Milano Malpensa. Un disagio per i passeggeri che nella giornata di ieri hanno dovuto attendere 4 ore e 49 minuti prima di partire. Il volo previsto alle 13:05 è partito invece alle 18:14, con i passeggeri costretti a passare il tempo all’interno dell’Aeroporto del Salento, senza riuscire a svolgere le proprie attività programmate in Lombardia.

Il volo ha riportato questo notevole ritardo per cause riconducibili alla compagnia aerea, con i passeggeri che possono ottenere la compensazione pecuniaria di 250 euro, grazie all’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004.

