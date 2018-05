Volantini elettorali sulla navetta e discorsi copiati dalle frasi di Vendola: è bufera sulla propaganda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

BRINDISI - Dalle affissioni selvagge ai discorsi copiati: iniziano a vedersene tante nella campagna elettorale di Brindisi, perché uno dei passaggi fondamentali è sicuramente quello di non sbagliare nemmeno una mossa nella strategia comunicativa. Lo sanno bene soprattutto i candidati sindaco, che proprio in queste ore stanno definendo gli accordi per chi dovrà curare la loro immagine da qui al 10 giugno, o – se occorre in caso di ballottaggi – anche fino al 24 giugno.È un periodo di fortune per le tipografie, ma c’è anche chi preferisce una più economica – nella speranza che si trasformi in virale – campagna via social, facendo leva sui profili Facebook di partiti, movimenti e candidati per informare la cittadinanza del proprio impegno in vista delle amministrative.