Vito Barnaba ucciso in Germania, oggi i funerali a San Vito

L’arrivo a San Vito dei Normanni. Il ritorno più drammatico. L’angoscia di una famiglia distrutta dal dolore. Un dolore inconsolabile quello della famiglia Barnaba: ed in particolare per i genitori ed il fratello di Vito, il 25enne ucciso domenica 7 maggio a Stoccarda in circostanze su cui ci sono ancora in corso le indagini della Polizia tedesca. Oggi, nella sua San Vito ci sarà l’ultimo addio al 25enne, con i funerali che si svolgeranno alle 16 nella Chiesa della Santa Maria della Mercede di San Vito dei Normanni. Qui amici, parenti e affetti più cari della famiglia si stringeranno al dolore dei genitori e del fratello di Vito. Una famiglia che da ormai quasi 10 giorni continua ad interrogarsi su quanto sia avvenuto in quell’abitazione alla periferia di Stoccarda. Quella città in cui Vito Barnaba voleva costruirsi un futuro diverso, e che da qualche mese sembra aver preso questa direzione, con un lavoro stabile all’interno di uno stabilimento automobilistico.

La ricostruzione

Tutto questo fino a domenica 7 maggio, fin quando- secondo quanto ricostruito su Facebook dalla sua ragazza Alessia Turrisi, il 25enne è intervenuto dopo una richiesta di aiuto della fidanzata, che ha scritto di essere stata «violentata» da un uomo che entrambi conoscevano. «Mi ha chiuso in casa disarmandomi anche di cellulare. É avvenuta una completa violenza fisica, sessuale. Non so cosa sia scattato nella mente di questo criminale. Non ho avvertito in primo luogo la polizia, in quanto volevo semplicemente il supporto del mio fidanzato». Sono alcuni dei passaggi del racconto pubblicato sui social dalla ragazza. Poi la lite e l’accoltellamento fatale del giovane sanvitese da parte dell’uomo, un 52enne di origine siriana. Tutti questi elementi sono stati raccontati dalla polizia tedesca dalla ragazza. Anche l’autopsia eseguita sul cadavere di Barnaba ha confermato i colpi di un coltello.

Il 25enne è stato ammazzato nella terra che lo aveva accolto quasi cinque anni e dove aveva iniziato a costruirsi un futuro più solido, seppur lontano dalla sua città d’origine. Quel Comune di San Vito dei Normanni che era, però, sempre nel suo cuore: nonostante la lunga distanza aveva comunque un rapporto stretto con tanti amici. Con coloro con cui aveva vissuto tante esperienze in adolescenze, e che aveva solo temporaneamente lasciato per cercare fortuna a Stoccarda.

Purtroppo il ritorno a casa questa volta sarà è stato diverso per il 25enne partito tra mille speranze dalla Valle d’Itria verso quella terra dove purtroppo ha trovato la morte.

Ed oggi la sua comunità lo riabbraccerà e si unirà al dolore della famiglia. In tanti in queste ore hanno voluto dedicare un pensiero, un ricordo all’amico, ma anche al ragazzo pieno di vita. Testimonianze di spensieratezza vissute qui tra l’Alto Salento e la Valle D’Itria e poi quel sogno di realizzarsi fuori. Purtroppo, però, un destino crudele ha spezzato i suoi sogni lasciando nello sconforto la sua famiglia e gli amici che oggi lo saluteranno in Chiesa in una San Vito, chiusa nel dolore e nella vicinanza ai genitori ed al fratello di Vito Barnaba.