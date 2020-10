Altri sette bambini contagiati in una scuola elementare. L'ira del sindaco: «Il problema è fuori dagli istituti, basta feste e cerimonie»

Sette bambini sono risultati positivi al coronavirus nella scuola elementare Don Milani di Villa Castelli (Brindisi): di questi, sei si trovano in una classe, uno in un'altra classe. Lo ha annunciato il sindaco, Giovanni Barletta che ha disposto la chiusura della scuola fino al 2 novembre, d'accordo con il dipartimento di prevenzione della Asl e con la dirigente scolastica.

«Sono certo che a scuola venga fatto tutto nel migliore modo possibile. Va fatto un esame di coscienza per quello che avviene all'esterno - ha detto il sindaco Barletta - non è possibile organizzare feste, compleanni, cerimonie per le prime comunioni in questo periodo. Non è il momento di festeggiare, se vogliamo uscirne».

© RIPRODUZIONE RISERVATA