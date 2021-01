Vigilessa investita dall'auto di una mamma davanti a una scuola: trasportata in ospedale

Una vigilessa di 34 anni, originaria di Ostuni, è stata investita questa mattina mentre prestava servizio nei pressi di una scuola di Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi. L'incidentre si è verificato durante l'ingresso degli alunni: per cause ancora in corso di accertamento, la giovane agente di polizia municipale è stata investita da un'utilitaria condotta da una donna, che stava accompagnando suo figlio a scuola. L'automobilista in seguito si è fermata per prestare soccorso alla vittima, che è stata poi portata in ospedale a Francavilla Fontana, per gli accertamenti medici del caso. Non sarebbe comunque in gravi condizioni.

Ultimo aggiornamento: 13:08

