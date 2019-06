Guerra a mozziconi di sigaretta e gomme da masticare: vietato gettarli per strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' guerra a mozziconi di sigarette, carte, fazzoletti & Company a Ceglie, dove il sindaco Luigi Caroli ha deciso di firmare un'ordinanza, che mira a mantenere puliti strade, piazze e parchi e a tutelare il decoro urbano.Con il suo provvedimento il primo cittadino vieta: la dispersione di pacchetti o mozziconi di sigarette, ma anche lo scarto di posaceneri provenienti dalle auto o da qualsiasi altro veicolo, su strade, marciapiedi e tutto il suolo pubblico in generale; il lancio di sigarette da balconi, finestre e terrazze; l'abbandono a terra di gomme da masticare, carte, involucri di ogni tipo, lattine, bottigliette, oggetti vari e deiezioni canine. Ma non è tutto, perché impone ai commercianti del settore alimentare di dotarsi di posaceneri all'esterno dei locali. Per adeguarsi alle nuove disposizioni e non rimediare una multa c'è tempo sino al prossimo 21 luglio. L'ordinanza è stata pubblicata sull'albo pretorio online il 21 giugno ed è possibile consultarla, collegandosi al sito istituzionale www.ceglie.org.L'obiettivo, dunque, è quello di andare a contrastare l'abbandono di ogni tipo di rifiuto in giro per la città. E questo poiché, stando a quanto si spiega nel provvedimento, i mozziconi di sigaretta ed altri scarti ad essi collegati (come, ad esempio, pure il contenuto dei posaceneri presenti in auto o in altri veicoli) sono tra i materiali maggiormente dispersi nell'ambiente: gettati in prossimità degli ingressi dei locali pubblici o lanciati direttamente da balconi, finestre e terrazze di abitazioni private.A tali piccoli rifiuti va a sommarsi altro: cartacce, lattine, bottiglie, gomme da masticare, deiezioni canine e non solo lasciato ovunque. Inoltre, c'è un ulteriore problema, di cui Caroli prende atto nello stesso documento: l'abbandono di rifiuti nelle vicinanze o nelle aree allestite con tavolini e sedie di vari locali pubblici o di bancarelle di ambulanti, che rientrano nell'ambito delle attività di vendita di generi alimentari.Vista la situazione e le conseguenze, che ne derivano, il sindaco ha vietato il lancio e la dispersione di pacchetti, mozziconi di sigarette, ceneri e quant'altro su strade, marciapiedi e tutto il suolo pubblico, oltre all'abbandono a terra di gomme da masticare, carte, involucri di ogni tipo, lattine, bottigliette, oggetti vari e deiezioni canine.Poi, ha ordinato ai titolari delle attività per la somministrazione di alimenti e bevande, bar, ristoranti, uffici postali, banche, distributori e attività artigianali del settore alimentare a dotarsi di posacenere all'esterno delle attività e di provvedere, prima della chiusura notturna, alla rimozione dei rifiuti lasciati a terra dai clienti nell'area antistante o prossima al proprio esercizio commerciale, nonché nelle aree date in concessione per l'occupazione del suolo pubblico.Per tutti gli altri esercenti, non coinvolti direttamente nel provvedimento, c'è solo un invito bonario ad adeguarsi. In caso di inosservanza delle regole stabilite è prevista una sanzione amministrativa. Si va da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, con il pagamento in misura ridotta pari a 50 euro per la violazione relativa al primo punto dell'ordinanza, che riguarda l'abbandono di mozziconi di sigarette, ceneri, rifiuti di ogni genere e deiezioni canine in strada.Mentre, per quel che concerne le disposizioni relative alle attività commerciali, la multa prevista per i trasgressori va da un minimo di 50 euro ad un massimo di 500 euro, con il pagamento in forma ridotta di 100 euro.