È un vero successo il video mapping sulla facciata della cattedrale di Brindisi. Anche troppo. Così tanto che molte auto in transito nell’area di piazza Duomo rallentano, o addirittura si fermano, per assistere allo spettacolo, bloccando il traffico su tutta via Duomo.

Le lamentele di residenti e automobilisti

La segnalazione arriva non solo dai residenti ma anche da chi, per motivi differenti, frequenta - non necessariamente in auto - quell’area del centro storico. Una videoproiezione realizzata al centro delle tre vie - Tarantini, Duomo e Colonne - in cui è stato creato il percorso delle luminarie natalizie dedicate alla pace, con questa parola tradotta in diverse lingue. E proprio alla pace è dedicato anche il video mapping, che rappresenta infatti una sorta di “coronamento” delle luminarie, con magiche proiezioni di immagini tridimensionali sulla facciata della cattedrale. Uno spettacolo, donato da Enel alla città, andato in scena per la prima volta in occasione della festa dell’Immacolata ma che prosegue anche in questi giorni e fino a gennaio, con intervalli di dieci minuti, a partire dalle 17.

L'invito preso troppo alla lettera

«In tantissimi in questi giorni stanno ammirando il viaggio verso “Brindisi Porto Natale”, dalle Luminarie della Pace al videomapping in piazza Duomo. Questo percorso è la rappresentazione della bellezza che la nostra città può esprimere, attorno alla quale c’è una intera comunità che ama Brindisi profondamente, e che si impegna ogni giorno per realizzare quello che potrebbe essere», ha commentato l’assessore al Marketing territoriale Emma Taveri.

«Lungo il percorso di installazioni luminose con la parola “Pace” declinata in diverse lingue del mondo (via Duomo, via Tarantini, via Colonne e scalinata Virgilio), si attraversa piazza Duomo e l’invito è quello di fermarsi per qualche minuto con la testa all’insù ad ammirare le immagini sulla facciata della cattedrale. L’animazione valorizza l’architettura della basilica, riempie l’atmosfera con la raffigurazione della natività, i simboli del Natale e il messaggio di Pace che Brindisi, con la sua storia di accoglienza, amplifica in questi giorni dell’anno in cui ci sono grande attenzione e bisogno di calore», ha sottolineato il sindaco Riccardo Rossi nei giorni scorsi. Un invito che più di qualcuno ha preso un po’ troppo alla lettera. Fermandosi, sì, ma con l’auto. In mezzo alla strada. E facendo, in questo modo, impazzire il traffico in centro, soprattutto in via Duomo, che già durante il periodo delle feste di Natale è particolarmente frequentato e dunque saturo di auto.

La ricerca di possibili soluzioni

Un problema del quale l’amministrazione comunale sta prendendo atto, non senza rammarico, proprio in queste ore, tanto che l’assessore al Traffico e vice sindaco Tiziana Brigante in queste ore dovrebbe discuterne con il comandante della polizia municipale Antonio Orefice per provare a trovare una soluzione. Sarebbe difficilmente applicabile, tuttavia, l’idea di prevedere in quel punto una presenza fissa degli agenti della polizia locale, a causa della nota carenza di personale che affligge il comando brindisino.