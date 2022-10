A Brindisi prendono forma le nuova viabilità di collegamento tra il Casale e il Paradiso grazie al progetto Shuttle. I due quartieri, infatti, saranno congiunti tramite la nuova viabilità “Le Ville”, che sarà realizzata alle spalle di via Caduti di Nassirya e si raccorderà a via Ruggero De Simone grazie ad una nuova rotatoria. Da quest’ultima, poi, in un secondo momento, nelle intenzioni dell’amministrazione, partirà una nuova strada che arriverà nell’area tra il “Franco Fanuzzi” ed il precampo, proprio accanto al parcheggio dello stadio.

Gli effetti positivi sul traffico

Questo consentirà di alleggerire il traffico sulle strade più importanti e frequentate come via Nicola Brandi, via Benedetto Brin e via Umberto Maddalena. Compreso quello dei mezzi pesanti in arrivo ed in partenza dalla base logistica delle Nazioni Unite. Per fare un esempio, ogni mattina diventa infatti molto complicato percorrere facilmente e velocemente le strade di queste zone per via degli ingorghi dovuti principalmente alla presenza di molti istituti scolastici nei rioni interessati dal progetto. Il susseguirsi di pullman urbani ed extraurbani (provenienti dalle varie province) e le numerose automobili vanno a congestionare il traffico nell’area delle scuole mandando in tilt la città durante le prime ore della mattina e in concomitanza con gli orari di uscita (13 e 14). Ma non c’è solo questo, perché la situazione a Materdomini non è poi così diversa e soprattutto nei mesi più caldi dell’anno le code fanno da padrone lungo tutta la zona. Ed ecco che, in soccorso alla circolazione e alla regolare percorribilità, un ruolo fondamentale a tal proposito ce l’avrà la strada denominata “Le Ville” (lunga 865 metri), bretella tra via Ruggiero De Simone e via della Torretta: il tratto, utile soprattutto per raggiungere la zona commerciale del Paradiso, sarà solamente uno dei punti in cima alla lista del programma di miglioramento della viabilità urbana.

Nuove rotatorie

Lo Shuttle, una volta immesso sulla strada dei Pittachi, prosegue sulla sede esistente fino alla rotatoria di progetto “Parco Bove”. La rotatoria del diametro di 40 metri prevede anche l’integrazione di un impianto semaforico attuato dallo Shuttle che, così facendo, garantisce la priorità al mezzo pubblico in accesso alla rotatoria provenendo dall’aeroporto e, in questa direzione, è presa in considerazione inoltre una corsia riservata per lo shuttle che evita, così, l’ingresso in rotatoria provenendo dai Pittachi. Nella parte centrale della strada saranno due le corsie apposite per la viabilità ordinaria, una per senso di marcia, mentre quelle per il servizio shuttle, riservate e protette, saranno poste lateralmente. Al termine, è stata prevista la realizzazione di un’intersezione di tipo rotatoria denominata “De Simone” tra via Ruggero de Simone e la strada “Le Ville”. Superata quest’ultima, il percorso è su sede promiscua anche in direzione opposta, sino all’intersezione di progetto rotatoria “Baroncino”, nel punto in cui si trova l’incrocio tra via De Simone e la strada per l’aeroporto. In direzione opposta (verso la stazione urbana dell’ospedale “Perrino”) il percorso dello Shuttle non entra in rotatoria ma prosegue senza interferire con la viabilità ordinaria attraverso una svolta a destra su corsia esclusiva.

Piste ciclabili e Metromare

Non c’è solo questo però nel piano di viabilità nel capoluogo brindisino perché l’amministrazione comunale, poi, potrà approfittare di una serie di nuove opere al servizio della circolazione urbana, come per esempio il ripristino del percorso ciclopedonale esistente in parallelo alla strada utilizzata dallo Shuttle e la realizzazione ex novo di altri tratti ciclabili per connettere tutte le stazioni di sosta e diverse rotatorie: continuando con le novità, dalla fermata intermedia del Cillarese si potrà raggiungere (sia via Shuttle che lasciando l’automobile nel parcheggio situato di fianco al parco cittadino) il centro storico grazie a una nuova fermata di quella che dovrebbe diventare la cosiddetta circolare del mare (con fermata su un pontone galleggiante alla foce del Cillarese e poi in piazza San Teodoro, in centro e al Casale). Una serie di opere e di rinnovamenti, dunque, destinati a stravolgere in positivo la mobilità cittadina ed il traffico in quelle vie solitamente più affollate.