Via le alghe nel porto di Villanova: primi interventi per il ponte pasquale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rimozione delle alghe dal porto e controllo delle opere all’interno del depuratore comunale: con l’arrivo del Ponte di Pasqua, ed in vista soprattutto della stagione estiva, avviati gli interventi nell’area di Villanova ed a Camerini nella struttura gestita da Aqp, da mesi interessata a lavori di ammodernamento.Nelle scorse ore l’assessore all’ambiente Luigi Nacci ed il consigliere comune di Noi con l’Italia Francesco Semerano hanno effettuato un sopralluogo al depuratore per verificare l’andamento dei lavori di riqualificazione dell’impianto.Un’esigenza, quella d’intervenire con i controlli nella struttura, che nasce anche dalle istanze giunte da villeggianti e turisti in merito a quelli che sono gli impatti ambientali e sonori, tra cattivi odori, e rumori assordanti a ridosso dei complessi residenziali della zona. Situazione non diversa a Villanova dove il deposito delle alghe, per cui ci sono stati in queste ultime ore gli interventi di rimozione, stava creando non pochi disagi ai residenti ed alle attività commerciali a ridosso del porto. All’interno del depuratore, poi, si aggiunge anche il problema relativo all’impossibilità attuale da parte dei mezzi privati di autospurgo delle aziende ostunesi nel poter scaricare in questa struttura: camion costretti a raggiungere il depuratore di Mesagne, con conseguente aumento dei costi a carico degli imprenditori ma anche dei cittadini.