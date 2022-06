Vento forte, rinviata a domani la partenza della regata Brindisi-Corfù

A causa del forte vento è stata rinviata a domani mattina alle 6 la partenza della 36esima regata internazionale Brindisi-Corfù. Questa sera ci sarà un nuovo briefing alle 19 da parte del comitato di gara con gli equipaggi anche per valutare le condizioni meteo delle prossime ore.

Disposto il rinvio a domani

Sono 81 le imbarcazioni iscritti all'edizione 2022, con l'avvio da Brindisi in programma inizialmente per questa mattina alle 11. Le barche erano già allineate tra la diga di Punta Riso e Costa Morena Est, quando dal comitato è giunto lo stop ad ogni possibile partenza per le raffiche di vento che avrebbero potuto rendere non sicura la navigazione fino a Corfù. Ci sono state verifiche dopo il primo rinvio, per posticipare di qualche ora la partenza, sempre comunque nella giornata di oggi. Alla fine, però è stato disposto il rinvio a domani.