Vandali nella pista ciclabile: a fuoco un monopattino in sharing

Vandali in azione a Brindisi nella pista ciclabile del Pittachi. E nel mirino, come già accaduto nei mesi scorsi, è finito un monopattino in sharing, dato alle fiamme. I vigili del fuoco sono accorsi all'ingresso dell'area ciclo-pedonale, su segnalazione di un passante, messo in allarme dal rogo. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti anche gli agenti della polizia. Indagini sono in corso per risalire agli autori dell'incendio.

Il precedente

Non è il primo episodio di vandalismo ai danni della società che gestisce il servizio in città. Nei mesi scorsi un altro monopattino a noleggio era stato distrutto da ignoti teppisti e nascosto in un tombino.