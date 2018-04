Valtur, è già countdown per l'apertura estiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

OSTUNI - Una pianificazione degli interventi necessari per assicurare l’apertura del villaggio sin dalle prossime settimane. Salvaguardare la forza lavoro che da anni opera durante la stagione estiva nella struttura, ormai ex Valtur, sulla costa ai confini tra Ostuni e Carovigno.È ufficialmente partita la nuova fase del complesso turistico, fortemente a rischio nelle settimane scorse a causa della crisi finanziaria che ha coinvolto lo storico marchio. Dopo la svolta giunta giovedì, si è già al lavoro per pianificare il futuro. Il giorno dopo l’annuncio dell’assegnazione definitiva a Th Resort, intanto, giungono le prime reazioni, sia da parte degli amministratori locali, ma anche da parte degli altri gruppi che avevano presentato la manifestazione d’interesse per il complesso della Città bianca. «Siamo felici che una realtà importante come Valtur possa sopravvivere e possa essere un contenitore di turisti, ed allo stesso tempo un’attrazione importante in questo settore per il nostro territorio».