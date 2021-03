Un uomo in balia delle onde, soccorso dai vigili del fuoco: ora è grave in ospedale

Un uomo di 67 anni, ancora vivo, è stato recuperato questa mattina in mare, nei pressi della Conca, sul litorale di Brindisi. Dopo le segnalazioni arrivate ai numeri di emergenza, sul posto sono giunti gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto il malcapitato e lo hanno adagiato su una barella spinale, portandolo poi in salvo. L'uomo era in stato di semi incoscienza ed in ipotermia. Sul posto anche personale del 118, che ha prestato le prime cure del caso e lo ha portato poi in ospedale in codice rosso. Non è chiaro se si sia trattato di un tentativo di suicidio o, più semplicemente, l'uomo sia scivolato in mare durante una passeggiata.