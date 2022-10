Uno Mattina in Famiglia: gelo in studio tra Setta e Timperi. Ecco cosa è successo

Ancora “maretta” tra la giornalista brindisina Monica Setta e gli altri due conduttori di “Unomattina in famiglia”, in onda nel weekend al mattino su RaiUno, Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli. Nella puntata di domenica scorsa, al momento dei saluti finali, Setta ha interrotto i due colleghi dicendo “Voi fate tutto da soli, io do appuntamento alla prossima settimana”.

Di fronte all'imbarazzo dei conduttori, Setta ha poi chiesto: “Ci vediamo sabato prossimo, a che ora?”, non ricevendo però risposta. Gelo in studio e saluti finali. Già nella scorsa edizione Setta e Timperi si erano resi protagonisti di qualche battibecco in diretta tv.